Große Bedeutung für klinische Studien

Guizani: Wir brauchen gezielte Investitionen in klinische Forschung und Digitalisierung, weil sie große Chancen für klinische Studien bietet. Dank Digitalisierung und Telemedizin können Patient:innen auch dezentral, zum Beispiel von zu Hause, an Studien teilnehmen und müssen nicht ins Spital kommen. Zudem werden immer weniger Studien nötig sein, weil wir die Sicherheit und Wirksamkeit von Wirkstoffkandidaten mit künstlicher Intelligenz in Computersimulationen abschätzen können. Dass der Bund künftig 17 Millionen Euro pro Jahr in E-Health investiert, ist ein positives Zeichent