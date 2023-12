Ein Jahr IDea_Lab der Universität Graz

Mit dem neuen interdisziplinären Forschungszentrum strebt die Uni Graz an, führend in der Erforschung von KI- und Big-Data-Anwendungen zu sein und so deren Transfer in die Gesellschaft zu begleiten.

Die Diskussionen rund um Chat GPT zeigen, wie wichtig die frühzeitige Klärung von rechtlichen, wirtschaftlichen, ethischen oder auch psychologischen Fragestellungen bei innovativen Technologien ist. Ausgehend von geistes-, sozial- und naturwissenschaftlichen Ansätzen arbeiten die Forschenden des IDea_Labs gemeinsam mit den entsprechenden Fachleuten an den Fakultäten daran, aktuelle und zukunftsorientierte Themen des digitalen Wandels zu analysieren und tragfähige Lösungen zu erarbeiten. In der Umsetzung kombiniert das Lab Grundlagenforschung mit einem universitären Reallabor, in dem Impulse für anwendungsorientierte Digitalisierungsforschung geschaffen werden. Dabei wird, basierend auf moderner Forschungsinfrastruktur und nachhaltigem Datenmanagement, die Entwicklung, Nutzung und Erprobung datenintensiver Methoden ermöglicht.

Vernetzt auf hohem Niveau

Das IDea_Lab der Uni Graz will dabei Plattform für anspruchsvollen Diskurs und Vernetzung sein. Im Jänner dieses Jahres erfolgte die Eröffnung durch Bildungsminister Martin Polaschek und Rektor Peter Riedler. Im Juni fand das erste große Vernetzungsevent mit Vertre­ter:innen daten- und technologieaffiner Institutionen in den neuen IDea_Lab-Räumlichkeiten am Uni-Campus statt. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war die Keynote von Professor Viktor Mayer-Schönberger, Professor für Internet Governance an der Universität Oxford und Honorarprofessor an der Universität Graz. In seiner Rede sprach er über die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Technologie und Gesellschaft und betonte die Relevanz einer harmonischen Verbindung.

Am 24. November 2023 lud IDea_Lab-Leiter und Vizerektor für Personal und Digitalisierung Markus Fallenböck zum AI Governance Forum an die Uni Graz ein. Bei der Veranstaltung beleuchteten die Vortragenden den Artificial Intelligence Act (AI Act) der Europäischen Union und gingen der Frage nach, wie Unternehmen die Chancen künstlicher Intelligenz schon heute nutzen. Dabei konnten mit Wolfgang Ebner, stellvertretender Leiter der Digitalisierungssektion im BMF, und Wolfgang Struber, Geschäftsführer der RTR, auch zwei zentrale Verantwortliche der Implementierung der AI Strategie in Österreich begrüßt werden.

Das Team wächst

Als Vernetzungsort für Forscher:innen in den Fakultäten ist das IDea_Lab auch mit eigenen Professuren ausgestattet. Mit Markus Kneer wurde im November 2023 die Professur für Ethik der KI am IDea_Lab besetzt. Dabei unterstützt ihn das Team des Data_Labs, einer Abteilung des IDea_Labs, die aktuell die Digitalisierung des Forschungsdatenmanagements an der Uni Graz vorantreibt. Michael Freidl, Leiter des Data_Labs, hat sich mit seinem Team dabei das Ziel gesetzt, datenintensive Forschung an der Universität Graz institutionell bestmöglich zu begleiten und gleichzeitig interne wie externe Stakeholder einzubinden.

Ausblick: Das kommt 2024

Auch 2024 setzt das IDea_Lab weitere Akzente: Im Mittelpunkt steht die Besetzung zweier neuer Professuren zu „Machine Learning Methods“ und „Data Analysis“. Neben wichtigen Forschungsimpulsen wer­den diese Professuren auch eine zentrale Rolle bei der Entwicklung neuer Lehrinhalte zu KI spielen, um die Studierenden der Uni Graz optimal auf diese Technologie vorzubereiten.

Der Transfer in die Gesellschaft wird ebenfalls weiter verstärkt. Am 10. Oktober 2024 wird in Graz der erste österreichische „Technology Impact Summit“ stattfinden, bei dem Expert:innen technologische Entwicklungen der kommenden Jahre und deren Auswirkungen auf Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft analysieren. Vizerektor Markus Fallenböck lädt dazu Partner:innen aus Gesellschaft und Wirtschaft ein, sich auch aktiv einzubringen: „Das IDea_Lab dient als ein Ort, an dem die neuesten Technologien auf die aktuellsten Forschungsergebnisse treffen und bei Bedarf in laborähnlichen Bedingungen erprobt werden können. So können zukünftige Partner:innen ihre eigenen Projekte sowie Produkte weiterentwickeln und von den vorhandenen Ressourcen im IDea_Lab profitieren.“