Demografie fördert Anstieg von Sehbehinderungen

Die Therapie der feuchten altersabhängigen Makuladegeneration beruht auf der Verabreichung von intravitrealen Injektionen. Das bedeutet, die Medikamente müssen in das Auge injiziert werden, damit sie dort ihre beste Wirkung entfalten können und auch Nebenwirkungen vermieden werden können. Die Therapien beruhen im Moment auf Hemmung eines Wachstumsfaktors (VEGF). Dieser fördert neue Gefäßaussprossungen sowie Flüssigkeitsansammlungen (Ödemen) in der Netzhaut, was zu einer Verschlechterung der Sehkraft führt. Die derzeitigen Therapien sind schon sehr gut wirksam, allerdings müssen die intravitrealen Injektionen relativ häufig verabreicht werden – in vielen Fällen bis zu einmal im Monat. Das ist einerseits sehr unangenehm für die behandelten Patient:innen und bedeutet auch einiges an logistischem Aufwand in den behandelnden Krankenhaus-Ambulanzen. Neue Therapie-Ansätze konzentrieren sich daher auf die Verlängerung der Intervalle zwischen den Injektionen; dies kann z.B. durch innovative Wirkmechanismen mit zusätzlichen Angriffspunkten erreicht werden.