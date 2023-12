Zwei Milliarden Euro für den Sport

Die Österreichischen Lotterien tragen seit 1986 essenziell zur Sportfinanzierung in Österreich bei.

Die Unterstützung des Sports ist ein gesellschaftspolitischer Auftrag, den die Österreichischen Lotterien seit der Gründung des Unternehmens gerne übernehmen. Mit der im Glücksspielgesetz verankerten Sportförderung kamen über die Abgaben des Unternehmens in den 37 Jahren bereits mehr als zwei Milliarden Euro dem österreichischen Sport zugute.

Damit sind die Österreichischen Lotterien mit mindestens 120 Millionen Euro pro Jahr wichtigster Financier des Sports in Österreich. Verwaltet und nach einem speziellen Schlüssel verteilt werden die Mittel von der Bundes-Sport GmbH. Zu den Empfängern zählen ASKÖ, ASVÖ, UNION, der Österreichische Fußballbund, das Österreichische Olympische Comité sowie zahlreiche Fachverbände von American Football bis Wurfscheibenschießen.

Für Breite und Vielfalt

Seit 1986 kamen damit mehr als zwei Milliarden Euro dem Sport auf diese Weise zugute. Insbesondere der Breitensport, der eine hohe gesellschaftspolitische Bedeutung hat, profitiert von diesem solidarischen Modell. Durch die Beschränkung oder den Wegfall der finanziellen Mittel würde zahlreichen Sportvereinen die wesentlichste Grundlage ihrer Tätigkeit entzogen. Als Konsequenz würde der Verlust von Breite und Vielfalt im Sport drohen, viele gemeinnützige Aktivitäten wären in ihrer Existenz gefährdet.

Grundstein für dieses Modell war das Sporttoto-Gesetz von 1948. Aufgabe von Toto war es fortan, den österreichischen Sport nach Kriegsende wieder aufzubauen. Nach der Einführung von Lotto und der Übernahme von Toto durch die Österreichischen Lotterien 1986 war vorerst ein fixer Prozentsatz vom Umsatz an Fördergeldern vorgesehen. Die Sportförderung ist im §20 des Glücksspielgesetzes mit mindestens 120 Millionen Euro jährlich definiert. Der Betrag erhöht sich jährlich, erstmals im Jahr 2024 in dem Ausmaß, in dem die glücksspielrechtlichen Bundesabgaben der Österreichischen Lotterien steigen.

Gemeinsame Verantwortung

Die Österreichischen Lotterien übernehmen daher seit Jahrzehnten im Rahmen der Sportförderung gesellschaftspolitische Verantwortung und stellen die Menschen dabei in den Mittelpunkt. Ganz im Sinne des Leitsatzes „Playsponsible – Gemeinsam Verantwortung leben“ wird die Chancengleichheit und ein respektvoller Umgang miteinander gefördert.

Zudem sind die Österreichischen Lotterien auch über das Sportsponsoring wichtiger Partner vieler Sportinstitutionen des Landes und unterstützen neben der Österreichischen Sporthilfe auch das Österreichische Olympische Comité und das Österreichische Paralympische Comité. Mit dem Einstieg von win2day in das Sportsponsoring haben die Österreichischen Lotterien eine weitere wichtige Funktion in Österreichs Sportlandschaft eingenommen. Mit „Es lebe Fairplay“ wird dabei die Haltung und oberste Prämisse der Online-Spieleseite win2day.at unterstrichen. Denn ganz gleich, in welcher Sportart win2day als Sponsor auftritt, es werden stets die Damen- und Herrenteams sowie jene des Behindertensports mit der gleichen Wertschätzung gefördert.