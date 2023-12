Willkommen beim "Presse"-Weihnachtsrätsel

Drucken

Vorlesen

Kommentieren Hauptbild • Rätseln Sie sich durchs (vor-)weihnachtliche Chaos. • Petra Winkler

Kniffliges für die Weihnachtszeit: Hier geht es zum aktuellen „Presse"-Weihnachtsrätsel.

Kistenweise Christbaumschmuck, Keksteig-Patzereien, Menü-Diskussionen und überall Lametta: Die (Vor-)Weihnachtszeit kann ganz schön chaotisch sein. Und dann platzt da auch noch das traditionelle „Presse“-Weihnachtsrätsel mit kniffligen winterlichen Aufgaben hinein …

Sie haben das Rätsel in der Print-Ausgabe bereits gelöst und möchten direkt am Gewinnspiel teilnehmen? Am Ende des Artikels finden Sie das Teilnahmeformular. Aber, ein kleiner Tipp von uns: Verpassen Sie nicht die drei herausfordernden Online-Rätsel, hier winken noch weitere tolle Gewinne!

Klicken, schieben, wischen: Das Online-Level

Willkommen im Online-Level des „Presse“-Rätselfestivals! Drei Rätsel gibt es diesmal hier zu lösen, jedes davon führt Sie zu einem Lösungswort. Die Lösungswörter können Sie am Ende im Teilnahmeformular eintragen, um einen der feinen Preise zu gewinnen. Mitspielen können Sie bis einschließlich 29. Dezember.

Rätsel 1: Winter-Memory

Kerze ohne Flamme? Schaufel ohne Schnee? So mancher winterliche Gegenstand ist selten allein anzutreffen. Was gehört zusammen? Wer alle Paare findet, dem geht ein Lösungswort auf!

Rätsel 2: Das voll verschobene Schieberätsel

Schieben Sie die Kacheln an ihre richtige Position und finden Sie heraus, was am Ende in dieser Schachtel übrig bleiben könnte.

Tipp: Das rechte untere Eck bleibt frei.

Rätsel 3: Weihnachtliches Stimmengewirr im Audiorätsel

Jetzt heißt es: genau hinhören! Hören Sie in die Zimmer dieses Hauses hinein, kombinieren Sie die richtigen Gesprächspartner – und knacken Sie damit das dritte und letzte Lösungswort: Was wird hier aufgetischt?

So geht's: Die unterschiedlichen Tonspuren können durch Klick auf die Fenster auf- (Licht geht an) oder abgedreht (Licht geht aus) werden. Mit einem Klick auf „Play“ können Sie die ausgewählten Spuren anhören (während des Abspielens können die Fenster nicht „umgeschaltet" werden). Ein Klick auf die Stopp-Taste setzt die abgespielten Tonspuren wieder auf den Anfang zurück.

Noch mehr rätseln in der Printausgabe der „Presse"!

Allen Rätselfreunden präsentiert die „Presse“-Ausgabe vom Samstag, 23. Dezember 2023 eine winterliche Portion Denksport: Dabei sind logisches Denken, Kreativität, visuelles Vorstellungsvermögen, schlaues Kombinieren, Um-die-Ecke-Denken, sprachliches und sogar haptisches Geschick gefragt.

Tolle Gewinne warten auf Sie!

Sie haben die Lösungen? Hier geht‘s zur Teilnahme.

Sie können jeweils nur am Print- oder am Online-Rätsel teilnehmen. Oder Sie verdoppeln Ihre Gewinnchancen und füllen beide Formulare aus. Viel Glück!

Die drei Lösungswörter aus den obenstehenden Online-Rätseln geben Sie bitte hier ein:

Sie haben die diesjährige Weihnachtsrätselausgabe verpasst? Nicht verzagen, es wird auch 2024 wieder einiges zu rätseln geben. Um keine Rätselausgabe mehr zu verpassen, schließen Sie jetzt noch schnell unser beliebtestes Abo-Angebot ab (nur noch bis Ende des Jahres!). Hier geht‘s zum Angebot.

Die Rätselredaktion: Michael Köttritsch, Katrin Nussmayr, Tina Stani, Erwin Uhrmann, Petra Winkler. Sound Design: Audio Funnel.

Mit freundlicher Unterstützung von