Europäischer Campus und weltweite Chancen

Internationalität, Kreativität, Innovation, ­Dynamik: Jetzt für 2024/25 bewerben!

Studierende der renommierten Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck profitieren von der einzigartigen Verbindung von Wissenschaft & Praxis, hohen Internationalität, lösungsorientierten Forschung sowie einem weltumspannenden Netzwerk. 29 Bachelor- und Masterstudien sowie zwei Doktoratsprogramme in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie & Life Sciences vermitteln aktuelles Know-how und bereiten Studierende am MCI auf verantwortungsvolle Aufgaben in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vor.

Jetzt informieren:

mci.edu/studienangebot

Beyond a University

Darüber hinaus ist das MCI auch ein intensiv gelebter Europäischer Campus: Als Mitgründerin und aktiver Teil der starken Universitätsallianz ULYSSEUS schafft die Unternehmerische Hochschule® damit neue Dimensionen für die Bür-ger:innen der Zukunft. Mit Partnern aus Sevilla, Genua, Côte d’Azur, Košice, Helsinki, Münster und Montenegro wird der Gedanke einer europäischen Universität realisiert, kompetente, unternehmerisch denkende und mehrsprachig agierende Gestalter:innen von morgen auszubilden.

Mehr Infos: mci.edu/ulysseus

Bereits im Berufsleben stehenden Personen eröffnen sich am MCI neue Wege – Karriere mit Weiterbildung ist hier das Stichwort: Ambitionierten Persönlichkeiten unterschiedlicher Managementebenen bieten sich mit Seminaren, Kurzprogrammen und international anerkannten Mastergraden MBA & LL.M spannende Karriereoptionen für persönliche und berufliche Entwicklung. „Mentoring the motivated“ ist dabei das Motto.

Jetzt informieren:

mci.edu/weiterbildung

Auch als Arbeitgeber freut sich das MCI großer Beliebtheit. Vom trend-Ranking 2023 zu den besten Arbeitgebern Österreichs gereiht, ist die Unternehmerische Hochschule® in der Kategorie „25 beste Newcomer“ in einer Top-Position. Ausschlaggebend für die Wertung ist unter anderem die hohe Weiterempfehlungsrate.

Offene Stellen: mci.edu/jobs

Info & Bewerbung

Das neue Jahr bietet wieder zwei wichtige Informationsmöglichkeiten: Am 17. & 18. Jänner 2024 gibt es die Gelegenheit, das Studien- und Weiterbildungsangebot der Unternehmerischen Hochschule® im Rahmen von virtuellen Infoveranstaltungen, den MCI Online Infosessions, kennen zu lernen. Am 27. Jänner 2024 lohnt sich ein Besuch vor Ort, beim MCI Open House. Das MCI-Team berät gerne zu Studieninhalten, Bewerbungs-/Aufnahmeverfahren, Karriereoptionen und weiteren Fragen.

Jetzt anmelden:

mci.edu/online-infosession

Eine rechtzeitige Bewerbung sichert den Studienplatz und schafft Planungssicherheit für die Verwirklichung von Träumen und Karrierezielen. Die nächste Bewerbungsfrist für einen Studienstart im Herbst ist der 4. Februar 2024.

Online: mci.edu/bewerbung