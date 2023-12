„Wir übernehmen Verantwortung“

Casinos Austria setzt sich seit mehr als 55 Jahren für das Wohl der Menschen in Österreich ein.

Seit seiner Gründung im Jahre 1968 ist es für Casinos Austria aus innerer Überzeugung selbstverständlich, sich besonders in den Bereichen Humanitäres und Soziales in und für Österreich zu engagieren. Entlang des Credos „Playsponsible – Gemeinsam Verantwortung leben“ werden zahlreiche Projekte und Initiativen unterstützt, aus diesem Engagement resultiert auch die langjährige Partnerschaft mit der Österreichischen Krebshilfe.

Pink & Blue Casino Night

So luden die zwölf österreichischen Casinos zuletzt am 12. Oktober 2023 zur „Pink Casino Night“ um auf die Wichtigkeit von Vorsorge und Früherkennung hinzuweisen. Als Zeichen der Solidarität mit Brustkrebspatient:innen, und auch als finanzielle Unterstützung der großartigen Projekte der Österreichischen Krebshilfe gingen für jeden Gast an diesem Abend zwei Euro an die „Pink Ribbon“-Aktion. Als Partner der Aktion „Loose Tie“ der Österreichischen Krebshilfe setzt sich Casinos Austria ebenso für Männergesundheit ein.

Die Wichtigkeit der Enttabuisierung der Prostatakrebs-Vorsorge ist auch Thomas Lichtblau, Managing Director Casinos Austria, ein Herzensanliegen. Er stellt sich persönlich in den Dienst der guten Sache und fungiert als Testimonial für die „Loose Tie“-Aktion. Der 16. November 2023 war daher mit der „Blue Casino Night“ ganz der Prävention gewidmet. Für jeden Gast, der an diesem Abend eines der zwölf österreichischen Casinos besuchte, spendete Casinos Austria zwei Euro an die „Loose Tie“-Aktion.

Thomas Lichtblau, Managing Director Casinos Austria, setzt sich persönlich für die „Loose Tie“-Aktion der Krebshilfe ein. Sabine Hauswirth

Die beiden Aktions-Abende bei Casinos Austria zugunsten der Österreichischen Krebshilfe erbrachten schließlich eine Spendensumme von insgesamt 20.000 Euro.

Der Seele etwas Gutes tun

Da jede Krebserkrankung neben der körperlichen unweigerlich auch zur immensen psychischen Belastung für die Betroffenen führt, hat Casinos Austria gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe 2023 die Initiative „Glückliche Augenblicke“ ins Leben gerufen. Dabei werden aus Sponsor-Partnerschaften von Casinos Austria mit dem Burg- & Akademietheater, den Bregenzer Festspielen, der Beach Volleyball EM, den Vereinigten Bühnen Wien und anderen durch die Krebshilfe kostenlos Eventtickets an bereits in Betreuung befindliche erwachsene Patienten und Patientinnen vergeben. Erwin van Lambaart, Generaldirektor von Casinos Austria: „Die Diagnose Krebs ist immer niederschmetternd. Wir wollen den Betroffenen mit dieser Aktion eine kleine Auszeit mit glücklichen Augenblicken schenken, damit sie zumindest für eine Weile ihre Sorgen vergessen und wieder etwas Kraft tanken können.“

Unser Einsatz für Österreich

Auch die zwölf österreichischen Casinos stellen sich in den Dienst der guten Sache. Seit September 2023 sind im Zuge der Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ 36 neue Partnerschaften mit sozialen Projekten im lokalen Umfeld der Casinos entstanden.

Die Unterstützung beruht auf drei Säulen: Einerseits erhalten alle neuen Partnerorganisationen ein Sponsoring, damit sie für ihr Engagement künftig einen deutlich größeren Handlungsspielraum bekommen, weiters organsiert das jeweilige Casino ein „Casino on Tour“, das dem Partner eine zusätzliche Bühne bietet, aber auch für zusätzliche Spendeneinnahmen sorgt. Und: Die Mitarbeiter:innen der zwölf Casinos stellen sich persönlich in den Dienst der guten Sache und helfen, wo immer Hilfe benötigt wird.

In Summe ergibt „Unser Einsatz für Österreich“ 108 zusätzliche soziale Aktivitäten pro Jahr, die die Casinos in ganz Österreich durchführen. Zusätzlich, weil bestehende Sponsorships von Casinos Austria davon unberührt bleiben und weitergeführt werden.