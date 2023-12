Mystisches Königreich im Himalaya

Wertvolle Kulturschätze, atemberaubende Ausblicke auf das Himalaya-Gebirge und buddhistische Traditionen machen eine Reise in das hochgelegene Land zu einem ganz besonderen Erlebnis.

In Nepal eröffnet sich Besuchern eine Welt voll spektakulärer Naturschönheiten, Heiligtümer ver­gangener Zeit und einzigartiger Abenteuer. Im Kathmandu-Tal können Sie die reiche Kultur und Religion Nepals erleben und die Tausend Jahre alten Tempel, Schreine und Paläste bewundern. Erkunden Sie den Dschungel und seine exotische Tierwelt bei einer der Wildtierexpeditionen im Chitwan-Nationalpark.

Ein weiterer Höhepunkt der Reise ist die Audienz bei einem Lama und einer Kumari (Kindgöttin). Auf einem 1000 Meter hohen Bergrücken verzaubert das traditionellen Bergstädtchen Bandipur mit einer wunderschönen Landschaft. Genießen Sie außerdem die einzigartige Aussicht auf die Berge im Pokhara-Tal. Ihr Aufenthalt in ausgewählten Hotels und Lodges der Luxusklasse ergänzt Ihre Reise und lässt sie zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Reiseverlauf

Tag 1: Sie fliegen von Wien via Istanbul nach Kathmandu. Tag 2: Sie werden von Ihrer deutschsprachigen Reiseleitung begrüßt und fahren nach Dhulikel, wo Sie sich den restlichen Tag im Hotel entspannen oder bereits eine kurze Wanderung unternehmen können. Das im Juli 2023 eröffnete Luxus-Resort „Dusit Thani Himalayan Resort“ ist ein bezaubernder Rückzugsort an den Ausläufern des Himalayas.

Das Luxus-Resort „Dusit Thani Himalayan Resort“ bietet, getreu seinem Namen Dusit Thani („Stadt im Himmel“), eine atemberaubende Aussicht auf das Tal und die majestätischen Berge der Himalayakette. Beigestellt

Tag 3: Sie können eine leichte Wanderung zum buddhistischen Kraftort Namo Buddha unternehmen. Anschließend können Sie sich im großzügigen Wellnessbereich des Resorts entspannen und die Aussicht auf das Himalaya-Gebirge genießen. Tag 4: Heute besuchen Sie den Changu-Narayan-Tempel, der als eines der prächtigsten und ältesten Beispiele des Pagodenstils in Nepal gilt. Sie haben die Möglichkeit, weiter nach Telkot durch schöne Dörfer und Dschungel zu wandern. In Bhaktapur erleben Sie ein typisches nepalesisches Mittagessen bei einer Newari-Familie und übernachten im luxuriösen Boutiquehotel Nanee Bhaktapur. Tag 5: Sie besuchen den Chitwan-Nationalpark, der Heimat für viele bedrohte Tierarten wie dem Panzernashorn oder dem Bengalischen Tiger ist. Sie beziehen die Barahi Jungle Lodge, einen luxuriösen Rückzugsort im Dschungel. Bei einer Bootssafari auf dem ruhigen Wasser des Rapti-Flusses halten Sie Ausschau nach Krokodilen, Wasservögeln und Nashörnern.

Nepal hat eine exotische Tierwelt zu bieten. Im Chitwan-Nationalpark können auch bedrohte Tierarten wie das Panzernashorn beobachtet werden. Dreamstime

Tag 6: Seien Sie heute dabei, wie die Tierwelt im Dschungel erwacht und unternehmen Sie eine eindrucksvolle Jeep-Safari durch den Nationalpark und eine Walking-Safari mit erfahrenen Naturforschern. Tag 7: Begeben Sie sich heute in das charmante Bergstädtchen Bandipur mit dem pagodenbedeckten Bindyabasini-Tempel. Das Hotel Old Inn bietet einen idyllischen Rückzugsort, der Sie in ein früheres Zeitalter Nepals eintauchen lässt.

Tag 8: In Sarangkot können Sie die klare, frische Bergluft genießen und die majestätische Schönheit des Himalaya-Gebirges und des Pokhara-Tals in sich aufnehmen. Tag 9: Bei gutem Wetter können Sie heute den Sonnenaufgang beobachten und zusehen wie die acht schneebedeckten Gipfel der Annapurna-Bergkette in goldfarbene Töne getaucht werden – ein wahrhaftiges Naturphänomen. Später geht es mit der Seilbahn hinunter nach Pokhara. Die Stadt ist bekannt als wahres Paradies auf Erden – das 140 Kilometer lange Panorama der Himalaya-Kette scheint zum Greifen nahe. Sie besuchen das Internationale Bergmuseum, das Geheimnisse des Mount Everest bereithält.

Tag 10: Heute besuchen Sie die Friedenspagode und unternehmen eine Bootsfahrt über den Phewa-See. Tag 11: Sie fliegen nach Kathmandu zurück und werden zum erst 2023 eröffneten 5*-Hotel Dusit Princess gebracht. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Tag 12: Bei einer Besichtigungstour durch Kathmandu sehen Sie unter anderem den Swayambhunath Stupa, der zu den ältesten buddhistischen Tempelanlagen der Welt zählt, den Kathmandu Durbar Square mit prächtigen Pagoden und Tempeln sowie das MoNa Arts Museum.

Der prächtige Durbar Square liegt vor dem alten Königspalast von Kathmandu. Shutterstock

Tag 13: Heute führt die Reise nach Patan, die älteste Stadt im unzugänglichen Kathmandu-Tal. Sie treffen eine ehemalige Kumari, eine „lebende Kindgöttin“ und sehen den Boudhanath Stupa – eines der markantesten Denkmäler und wichtigsten buddhistischen Stätten Nepals. Bei einer Zeremonie erhalten Sie eine Segnung durch einen Lama. Tag 14: Nach einer eindrucksvollen Reise verlassen Sie Nepal und fliegen von Kathmandu via Istanbul zurück nach Wien. Ankunft in Wien am Abend.

REISETERMIN & PREIS P.P. 04.03. – 17.03.2024 Doppelzimmer ab € 3890 p.P. Einzelzimmer ab € 5350

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge mit Turkish Airlines ab/bis Wien via Istanbul nach Kathmandu

Inlandsflug von Pokhara nach Kathmandu

12 Nächte in Hotels bzw. Lodges der gehobenen Kategorie und der Luxusklasse inkl. Frühstück

7 Mittag- und 6 Abendessen lt. Programm

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten und Mahlzeiten lt. Reiseverlauf

Durchgehende örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlau

Ein Reiseführer Nepal pro Zimmer

HIGHTLIGHTS IHRER REISE Königsstädte im Kathmandu-Tal mit jahrtausendealten Tempeln, Schreinen und Palästen

Wildtierexpeditionen im Chitwan-Nationalpark

Audienz bei einem Lama und einer Kumari (Kindgöttin)

Traditionelles Bergstädtchen Bandipur

Beeindruckendes Panorama und himmlische Aussicht im Pokhara-Tal

Ausgewählte Hotels und Lodges der Luxusklasse

