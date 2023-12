Innovativ durch turbulente Zeiten

Die aktuelle wirtschaftliche Situation stellt uns Immobilienentwickler:innen ohne Zweifel vor erhebliche Herausforderungen. Die gestiegenen Bau- und Energiekosten, eine unverändert hohe Inflation, gepaart mit strengen Kreditvergaberichtlinien – der Höhenflug der letzten Jahre ist vorbei. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, Innovationsgeist zu entwickeln und Mut zu Veränderungen an den Tag zu legen. Als Teil eines großen internationalen Baukonzerns beweisen wir als STRABAG Real Estate erfolgreich, dass wir auch in turbulenten Zeiten eine starke und finanziell solide Partnerin sind.

Nachhaltigkeit ist und bleibt auch 2024 ein wichtiger und zentraler Pfeiler unserer Unternehmensstrategie. Wir werden unsere Bemühungen in den Bereichen grüne Immobilien, Digitalisierung, ökologische Baustoffe und erneuerbare Energien im nächsten Jahr noch weiter verstärken. Ein Erfolgsbeispiel dafür ist das branchenübergreifende Forschungsprojekt RCC2 zur Entwicklung von CO2-reduziertem Beton. Dies soll künftig dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck unserer Projekte zu verringern und nachhaltige Wohn- und Arbeitsräume zu schaffen.