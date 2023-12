Teuerung betrifft auch Unterhalt bei Scheidungen

In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten kämpfen geschiedene Ehegatten mit indexierten Unterhaltszahlungspflichten. Nachdem erst vergangenes Jahr der sogenannte Regelbedarf, der für den Kindesunterhalt maßgeblich ist, deutlich angehoben wurde, treibt nunmehr die Inflation die monatlichen Beträge weiter in die Höhe.

Dies stellt viele vor große finanzielle Herausforderungen, zumal die Einkommen nicht in gleichem Maße steigen. Indem sich die Schere zwischen den realen Einnahmen und Ausgaben stetig weiter öffnet, wächst die finanzielle Belastung für die Unterhaltspflichtigen.

Am Monatsende bleibt immer weniger im Geldbeutel, und diese Situation kann sich noch verschärfen. Umso wichtiger ist es, dass die bei Trennung und Scheidung getroffenen Vereinbarungen den wirtschaftlichen Veränderungen Rechnung tragen und auch Eheverträge angepasst werden. Gerade angesichts stark steigender Unterhaltskosten ist die faire Behandlung aller von einer Scheidung Betroffenen am besten durch vorausschauende, professionelle Vertragsgestaltung sicherzustellen.

