It‘s all about passion

Im Jahr 1957 komponierte ein Computer zum ersten Mal ein Streichquartett. Heute können wir, Jahrzehnte nach dem Tod von John Lennon, mit Hilfe künstlicher Intelligenz einen neuen Beatles-Song hören. Als begeisterter Musiker habe ich eine klare Meinung zu KI-Musik: Musik ist für mich ein Ausdruck von Gefühlen. Was mich berührt, ist nicht nur das Endprodukt, sondern vor allem der Gedanke und die Leidenschaft, die in die Entstehung des Endprodukts eingeflossen sind. Das gilt nicht nur für Kunstwerke. Unsere intrinsische Motivation, unsere Leidenschaft, unsere „Passion“ ist das, was uns einzigartig, kreativ, kraftvoll und interessant macht. Sie ist es, die zu außergewöhnlichen Ergebnissen führt, in der Kunst ebenso wie in der Rechtsberatung.

Ich bin stolz darauf, täglich mit den leidenschaftlichsten Expert:innen zusammenzuarbeiten, die ich in unserer Branche kenne: unseren „Schönherr-People“. Ihre Ideen, ihre Originalität und ihre Innovationskraft beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Daher möchte ich mich heute nicht nur an unsere Mandant:innen richten, deren Vertrauen wir über alle Maße schätzen, sondern auch an alle „Schönherr-People“: Danke für eure positive Energie, eure Begeisterung und euren täglichen Einsatz!