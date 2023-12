Paradiesgarten Borneo und pulsierende Metropolen

Beeindruckende Kontraste zwischen Urwald und Wolkenkratzern.

Borneo, die größte Insel Asiens überrascht mit unglaublicher Naturpracht. Der Regenwald am Äquator zählt zu den ältesten der Welt und beheimatet eine Vielzahl exotischer Tiere. Ganz im Gegensatz dazu präsentieren sich die Megacitys Singapur und Kuala Lumpur. Doch hinter den Glitzerfassaden findet man immer noch das alte Asien der Tempel, Märkte und Garküchen.

Reiseverlauf

Tag 1: Sie fliegen von Wien via Dubai nach Singapur. Tag 2: Sie landen am Abend in Singapur, wo Sie direkt in das Fünf-Sterne-Hotel The Clan im Stadtzentrum fahren. Tag 3: Sie erleben die Straßen von Little India und genießen den Panoramaausblick auf Singapur von der Aussichtsplattform „Sands Sky Park“. Am Nachmittag besuchen Sie den Gewächshauskomplex „Gardens by the Bay“.

Tag 4: Heute entdecken Sie die Kultur und den vielfältigen Alltag des multikulturellen Singapurs. Tag 5: Sie fliegen weiter nach Kuching auf Borneo und haben Zeit zur freien Verfügung. Tag 6: Heute machen Sie sich auf die Pirsch nach Nasenaffen im beeindruckenden Bako-Nationalpark, der nur per Boot erreichbar ist. Tag 7: Ziel des heutigen Tages ist das größte Orang-Utan-Rehazentrum in Sarawak. Der Park ist auch Lebensraum für seltene Flora und Fauna,

Tag 8: Der heutige Tagesausflug führt Sie in das „Sarawak Cultural Village“. Das Dorf ist ein lebendes Museum, denn inmitten des 17 Hektar großen Geländes befinden sich sieben traditionelle Gebäude, in denen Angehörige der vielen ethnischen Gruppen Sarawaks leben. Tag 9: Heute fliegen Sie weiter nach Mulu, wo sie im Marriott Resort & Spa entspannen können. Anschließend geht es in den Mulu-Nationalpark mit beeindruckenden Höhlen.

Tag 10: Sie setzen die Erkundung der Mulu-Höhlen mit einer Bootsfahrt zur Clearwater-Höhle fort und erleben die Batu-Bungan-Penan-Siedlung, wo Sie die Lebensweise der Penan beobachten können. Tag 11: Sie fliegen weiter nach Kota Kinabalu, wo Sie im Hyatt Regency Kinabalu einchecken. Tag 12: Mit der Fähre erreichen Sie die Manukan-Insel, eine der fünf traumhaften Inseln des „Tunku Abdul Rahman“-Parks.

Tag 13: Heute fahren Sie durch die „Crocker Range“. Sie halten am Nabalu Village Market, bevor Sie im Kinabalu-Nationalpark, einen geführten Spaziergang durch den Botanischen Garten unternehmen. Tag 14: Sie fahren in die Sukau Rainforest Lodge. Auf spannenden Bootssafaris erleben Sie die Wildnis und die Bewohner des Dschungels hautnah. Sie können Nasenaffen, Orang-Utans, Borneo-Gibbons, Krokodile oder bunte Nashornvögel beobachten. Tag 15: Heute steht eine Bootsexpedition am Kinabatangan-Fluss und zum „Kelenanap Oxbow“-See sowie eine Dschungel­safari auf dem Programm.

Orang-Utans leben in den Tiefland-Regenwäldern auf Borneo. In den Kronen der Urwaldriesen verbringen die Menschenaffen fast den ganzen Tag. Dreamstime

Tag 16: Sie besuchen das „Labuk Bay Proboscis Sanctuary“, wo Sie auf bemerkenswerte Nasenaffenmännchen mit großen hängenden Nasen, rötlichen Kurzhaarfrisuren, weißen Schwänzen und dickem Bauch treffen. Tag 17: Das heutige Abenteuer beginnt im „Sepilok Orang Utan Rehabilitation Centre“, das seit 1964 besteht und wo schon Hunderte Orang-Utans auf ein Leben in Freiheit vorbereitet wurden. Tag 18: Heute brechen Sie zu einer Rundfahrt in die Stadt Sandakan auf. Im Anschluss erfolgt der Transfer zum Flughafen und der Weiterflug nach Kuala Lumpur. Tag 19: Sie besuchen die Batu-Höhlen mit ihren 272 bunten Stufen, die zum Haupttempel führen. Dann geht es weiter mit einer Stadtrundfahrt durch Kuala Lumpur gefolgt von einem malaysischen Abschiedsabendessen. Tag 20: Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

REISETERMIN & PREIS P.P. 11. 04. – 30. 04. 2024 DZ ab 6990 Euro, EZ ab 8990 Euro (Preis für „Presse“-Club-Mitglieder)

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge mit Emirates ab/bis Wien via Dubai nach Singapur und retour von Kuala Lumpur

Inlandsflüge lt. Programm

3 Nächte im 4*+-Hotel The Clan in Singapur inkl. Frühstück

12 Nächte in Hotels der gehobenen Kategorie bzw. 1 Nacht im 3*-Hotel auf Borneo

2 Nächte im 5* The RuMa Hotel and Residences in Kuala Lumpur inkl. Frühstück

10 Mittag- und 9 Abendessen, unter anderem im Sterne-Restaurant „La Dame de Pic“

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitungen

INFOS UND BUCHUNG Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

