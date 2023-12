La Dolce Vita in Italien genießen

Neapel und Amalfiküste – vielfältiges Kampanien

Südlich von Neapel liegt die einzigartige Amalfiküste mit ihren duftenden Zitronenhainen. Wer Lust auf „Dolce Vita“ hat, ist in Süditalien genau richtig. Neapel ist eine bezaubernde Stadt, die voller Leben und Kontraste steckt. Erleben Sie geschichtsträchtige Bauwerke, wie den Königspalast und das Real Teatro di San Carlo, das älteste aktive Opernhaus der Welt. Erkunden Sie Amalfi mit seinem malerischen Netz aus Gassen und Freitreppen und die steile Fels­küste, mit duftenden Zitronenhainen und bunten Häusern, die wie Vogelnester an den Steilhängen bis zum azurblauen Meer hängen. In der Ruinenstadt Paestum erwarten Sie die beeindruckenden Säulentempel des Poseidons, der Hera und der Athene. Das quirlige Salerno zwischen sanften Hügeln und dem schimmernden Tyrrhenischen Meer lädt dazu ein, sich in den verwinkelten Gassen seiner mittelalterlichen Altstadt zu verlieren.

Reiseverlauf

Tag 1: Sie fliegen von Wien nach Neapel und entdecken die magische Stadt mit seiner herrlichen Lage am Meer.

Tag 2: Heute besichtigen Sie den Königspalast und die Kirche San Francesco da Paola.

Tag 3: Sie erfahren mehr über das historische Zentrum und dessen faszinierende Geschichte. Am Abend steht eine Opernaufführung im Real Teatro di San Carlo auf dem Programm.

Opernliebhabern auf der ganzen Welt ist das Teatro San Carlo in Neapel ein Begriff. Beigestellt

Tag 4: Auf der Fahrt entlang des Golfes von Neapel nach Raito erwarten Sie bereits die ersten Eindrücke dieser bezaubernden Küstenlandschaft. Zur Gemeinde des für seine Keramikkunst bekannten Vietri Sul Mare gehörend, bezaubert das Dörfchen Raito durch wundervolle Aussichten auf das Meer und die Costiera Amalfitana. Es folgt ein Besuch eines Weinguts mit anschließender Weinprobe mit mediterranem Imbiss.

Tag 5: Ihr heutiges Ziel ist Amalfi, der Ort, der der gleichnamigen Küste seinen Namen gibt. Direkt an einem Berghang gelegen, erstrecken sich hier romantische Bauten, schmale Gassen und urige Restaurants. Der Blick zur Küste ist atemberaubend und am Hafen gibt es immer etwas Aufregendes zu entdecken.

Tag 6: Ihr Ausflug geht heute nach Paestum, einer als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannten Ruinenstätte. Die Hauptattraktion der Ausgrabungen sind die drei mächtigen griechischen Tempel. Es sind die am besten erhaltenen Europas. Das Mittagessen findet in einer biologischen Mozzarella-Käserei mit Büffelmilchkäse-Spezialitäten statt.

Tag 7: Zum Abschluss Ihrer Reise sehen Sie die Hafenstadt Salerno. Die von den Römern gegründete Stadt bezaubert vor allem durch ihre wunderschöne Lage am Golf von Salerno.

Tag 8: Es erfolgt der Rückflug nach Wien.

Wer die italienische Lebensart kennenlernen möchte, ist bei der in Salerno aufgewachsenen Reiseleiterin Adele Autuori bestens aufgehoben. „Ich bin die Gastgeberin vor Ort, eine Art Freundin, die alle willkommen heißt. Ich versuche, meinen Gästen die italienische Lebensart und die Kultur sowie die Küche auf persönliche Weise näher zu bringen.“ Beigestellt

REISETERMIN und PREIS P.P. 18.03. – 25.03.2024

DZ ab 2990 Euro

EZ ab 3860 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Direktflüge Economy Class mit Austrian ab/bis Wien nach Neapel

3 Nächte im 4*-Grand-Hotel Santa Lucia in Neapel inkl. Frühstück

4 Nächte im 5*-Hotel Raito in Raito im Seiren-Deluxe-Zimmer mit seitlichem Meerblick inkl. Frühstück

Karte der Kat. 1 für die Oper „Norma“ im Teatro San Carlo am 20.03.24

2 Abendessen in ausgewählten Restaurants

Weinverkostung in Raito

Alle Besichtigungen inkl. Eintritten lt. Reiseverlauf

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung Adele Autuori

INFOS UND BUCHUNG Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

Umbrien begeistert mit bezaubernden historischen Städten voller Palazzi, malerischen Olivenhainen, Weinbergen und genussreichen Erlebnissen an jeder Ecke. Dreamstime/Shutterstock

Umbrien – Zauberhafter Charme und Genuss

Küche, Musik, Kultur – und vor allem viel Licht. Das grüne Herz Italiens ist ein Fest für alle Sinne. Malerische Dörfer auf sanften Hügeln, lichte Eichenwälder und fruchtbare Weingärten sowie eine unverfälschte regionale Küche – das ist Umbrien. Lernen Sie von Spitzenköchin Lorena Autuori, wie man traditionelle umbrische Köstlichkeiten in ihrer Schlichtheit und Raffinesse zubereitet. In Montefalco bei Weinpionier Arnaldo Caprai verkosten Sie den regionaltypischen Sagrantino: Ein purer Weingenuss! Außerdem werden Sie die bezaubernde mittelalterliche Stadt Narni kennenlernen und das historische Zentrum von San Gemini erkunden. Über der Stadt Spoleto ruht die Festung Rocca Albornoziana, zu der man über das imposante Aquädukt, die Ponte delle Torri gelangt. Das „Dolce Vita“ im unvergleichlich grünen Herzen Italiens wartet auf Sie.

Reiseverlauf

Tag 1: Nach dem Direktflug von Wien nach Rom werden Sie von Ihrer Reiseleitung in Empfang genommen und Sie machen sich auf den Weg nach San Gemini. Anschließend entdecken Sie das malerische historische Zentrum von San Gemini, bei der Sie mehr über die Geschichte und Kultur dieser charmanten Stadt erfahren. Der Rest des Nachmittags steht Ihnen zur freien Verfügung, damit Sie die Gelegenheit haben, die Umgebung auf eigene Faust zu erkunden oder sich zu entspannen. Am Abend erwartet Sie ein köstliches Abendessen im Restaurant „Vino e Cucina“, geführt von Lorena Autuori mit ihrer Tochter Leslie, bei dem Sie die italienische Küche in vollen Zügen genießen können.

Tag 2: Am zweiten Tag Ihrer Reise unternehmen Sie einen Ausflug nach Spoleto, eine bezaubernde Stadt in Umbrien, die für ihre reiche Geschichte, ihre imposante Festung, die malerischen Gassen und beeindruckenden Kunstschätze bekannt ist. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen kulinarischen Fähigkeiten bei einem Kochkurs mit Lorena zu entdecken. Sie werden lernen, wie man traditionelle Gerichte der umbrischen Küche zubereitet.

Beigestellt

Tag 3: Am heutigen Tag entdecken Sie Todi, begleitet von der lokalen Expertin Elisa. Todi ist eine mittelalterliche Stadt, die für ihre gut erhaltene Altstadt sowie ihre atemberaubende Aussicht auf die umliegende Landschaft bekannt ist. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.

Tag 4: Am vorletzten Tag Ihrer Reise erwartet Sie ein Ausflug nach Montefalco. Dort werden Sie die Gelegenheit haben, einen Weinkeller zu besichtigen und mehr über den berühmten Sagrantino di Montefalco zu erfahren. Nach der Besichtigung erwartet Sie ein idyllisches Picknick, begleitet von einem Spaziergang durch die malerische umbrische Landschaft.

Tag 5: Bevor Sie sich auf den Weg zum Flughafen machen, besuchen Sie Narni, eine bezaubernde mittelalterliche Stadt, die für ihre faszinierenden unterirdischen Tunnel und Gewölbe bekannt ist. Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Lorena Autuori besitzt gemeinsam mit ihrer Tochter Leslie das Restaurant „Vino e Cucina“ in Umbrien und gibt Kochkurse für italienische Herzensküche. Beigestellt

REISETERMIN und PREIS P.P. 30.04. – 04.05.2024

DZ ab 1990 Euro

EZ ab 2340 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Direktflüge Economy Class mit Austrian ab/bis Wien nach Rom

4 Nächte im 4*-Grand-Hotel San Gemini inkl. Frühstück

2 Mittagessen

Kochkurs bei Lorena Autuori inkl. Abendessen

Abendessen im „Vino e Cucina“

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten lt. Reiseverlauf

Deutschsprachige Reiseleitung durch Adele Autuori