Sechs strategische Ambitionen für die Zukunft

Leitplanken der Entwicklung. Das neue Vorstandsduo der Salzburg AG-Gruppe mit Michael Baminger und Herwig Struber hat die Strategie des Unternehmens einem Review unterzogen. Konkretisiert wurde dabei die Grundausrichtung als Green Tech Company mit Fokus auf Dekarbonisierung, Digitalisierung und einem neuen „Wir“-Gefühl.

Die vergangenen Jahre und Monate haben einen Umbruch für die Energiebranche gebracht. Die Corona-Pandemie, der Angriffskrieg in der Ukraine oder auch die gewaltsamen Auseinandersetzungen im Nahen Osten haben direkten Einfluss auf die Versorgung. Die Umstände erfordern laut Experten ein Fahren auf Sicht und ein permanentes Aussteuern der aktuellen Situation. Denn die Rahmenbedingungen sind volatil und bleiben herausfordernd. Klar erscheint die grundsätzlich notwendige Reaktion auf die Gemengelage: Die Forcierung der Energiewende in Richtung mehr Unabhängigkeit.

Interne Expertise

Die Salzburg AG führte einen Strategie-Check durch, um die Positionierung und die daraus abgeleiteten Ziele zu evaluieren und anzupassen. Aufgrund der komplexen Rahmenbedingungen und der Tatsache, dass mit Michael Baminger als Vorstandssprecher und Herwig Struber als Vorstand ein neues Duo die Führung der Salzburg AG übernommen hat, entschloss man sich, das strategische Review umfangreich zu gestalten.

Dafür stand vor allem die interne Expertise im Vordergrund. Unter der Leitung des Strategieteams wurde ein Prozess umgesetzt, der neben Klausuren mit dem Führungsteam mehr als 70 Interviews im Haus umfasste. Die strategische Ausrichtung wurde gemeinsam analysiert und intensiv diskutiert. Um in Form eines Quick-Checks eine Außenansicht einzubringen, wurde zudem ein externer Berater mit einem Mini-Mandat ausgestattet. Gemeinsam wurden schließlich die Handlungsfelder für die strategischen und organisatorischen Ableitungen beschlossen.

Green Tech Company

Die Grundausrichtung als Green Tech Company ist nach wie vor gegeben. Allerdings braucht es laut dem neuen Vorstandsduo auf strategischer als auch organisatorischer Ebene Umsetzungen, Adaptierungen und Konkretisierungen, um noch klarer die Positionierung und die strategischen Ziele zu formulieren.

Die Salzburg AG definiert sich nunmehr als Gruppe von Energie (Erzeugung, Netze, Vertrieb), Telekommunikation, Verkehr und Tourismus bis hin zu Wasser. Die jeweiligen Bereichsziele werden mit entsprechenden KPIs hinterlegt, um sie auch messbar zu machen.

„Wir“-Gedanke

Um den ambitionierten Zielen gerecht werden zu können, muss die Organisation angepasst werden. Ziel ist es, die Herausforderungen der Zukunft aktiv steuern zu können.

Einen zentralen Stellenwert, sowohl in der Strategie als auch in der Organisation, nimmt dabei ein neuer Wir-Begriff ein. Im Fokus des „Wir“-Gedankens der Salzburg AG-Gruppe steht der Anspruch, dass sich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter im Organigramm wiederfinden soll. Die Green-Tech-Positionierung wurde in diesem Sinne um einen entscheidenden Punkt ergänzt: Green Tech ist nicht nur Technik und Digitalisierung, sondern noch viel mehr Mensch.

People & Culture

In der Überzeugung, dass ohne bestausgebildete und engagierte Mitarbeiter:innen die strategischen Ziele nicht erreicht werden können, wird im Jahr 2024 der Schwerpunkt des Employer Branding ausgebaut und das Recruiting verstärkt. Aus dieser Logik heraus unterscheidet man künftig zwischen Business Units (inkl. Tochtergesellschaften), die extern mit den Kund:innen agieren, sowie Service und Governance Units, die intern in der Gruppe mit Prozessen und Dienstleistungen wie Budget und Controlling, Einkauf, Governance etc. unterstützen.

Mit „Team Player“ kommt das Bestreben zum Ausdruck, der beste Arbeitgeber zu sein. Mit „People & Culture“ wird dazu ein Kompetenzzentrum für alle Personalagenden eingerichtet, das Personalentwicklung, Recruiting, Personalmanagement und Change umfasst. Gleichzeitig wird direkt beim Vorstand ein „Diversity-, Equity-, und Inclusion-Ambassador“ installiert. Mit dieser Botschafter-Rolle möchte man die Wichtigkeit dieses Themas weiter verstärken.

Die Bereiche Customer Care mit dem gesamten Kundenservice und People & Culture wurden deshalb direkt in die zweite Führungsebene gehoben und erhalten damit mehr Gewicht – getreu dem Ziel, kundenorientiertestes und gästefreundlichstes Unternehmen bzw. Team Player zu sein. ­Value Winner steht schlussendlich für einen digitalen und effizienten Weg, bei dem nachhaltiger Wert geschaffen wird.

»Die sechs ­Ambitionen ­stellen die ­Leitplanken für unser ­zukünftiges Handeln dar. Die Latte ­wurde ­bewusst hoch ­gelegt, um dem Anspruch der Salzburg AG als Schrittmacherin der Energie­wende gerecht zu ­werden.« Salzburg AG Vorstand Herwig Struber und Vorstandssprecher Michael Baminger

Sechs Ambitionen

Champion, Decarbonizer, Innovator, Team Player, Customer Hero, Value Winner: Die sechs definierten Ambitionen der Salzburg AG-Gruppe fungieren als langfristige Ziele für die gesamte Unternehmensgruppe – und sie sind quantifizierbar. Champion steht dafür, Marktführer in den Kernregionen bei Energie, Mobilität und Trinkwasser zu bleiben, gezielt zu wachsen und 2030 unter den Top 3 als Festnetzanbieter in Österreich zu sein. Decarbonizer bedeutet, 2040 mindestens 2 TWH/a erneuerbaren Strom zu erzeugen, 100 % klimaneutral und nachhaltig zu sein und bis 2030 die CO2-Emissionen aller Aktivitäten um 50 % zu reduzieren. Die Überschrift Innovator wird mit Leben gefüllt, indem die Salzburg AG 2030 Top-10-Anbieter von grünen Produkten, Dienstleistungen oder Technologien in mindestens zwei europäischen Nischenmärkten sein will.

Prozess zur Umsetzung

Die organisatorischen Änderungen werden von den Führungskräften gemeinsam mit den Teams umgesetzt. Dafür wird von der Corporate Strategy ein Prozess aufgesetzt und die Umsetzung begleitet. Ziel ist es, die Anpassungen rasch zu implementieren, aber ohne die Organisation dabei zu überfordern.

„Unsere sechs Ambitionen stellen die Leitplanken für unser zukünftiges Handeln dar. Die Latte wurde hier bewusst hoch gelegt, um dem Anspruch der Salzburg AG als Schrittmacher gerecht zu werden. Diese Ziele geben Orientierung und sind unser Navigationssystem. Das ist in allen Bereichen ein ambitioniertes Programm, das auch die Organisation stemmen können muss“, bringen es Michael Baminger und ­Herwig Struber auf den Punkt.

