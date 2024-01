BIG ART: Kunstprojekt an der BOKU zum Miteinander von Mensch und Natur

Kunstprojekt. Seit 2005 setzt es sich die Initiative BIG ART zum Ziel, Kunst und Architektur näher zusammenzuführen und damit die ganzheitliche Qualität von Gebäuden und deren Umgebung zu fördern.

Einen aktuellen Beitrag zur Initiative steuert der Künstler Edgar Honetschläger bei, der für den Campus Türkenschanze der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) einen WALK OF INSECTS realisierte.

„Insektenmanifest“

Der gebürtige Linzer ist bildender Künstler, Drehbuchautor, Filmregisseur und Umweltaktivist und setzte sich im Rahmen seines Projektes für die BOKU mit dem vom Menschen verursachten Insektenschwund auseinander. In der für ihn prägenden Verschmelzung von Umweltaktivismus und künstlerischer Gestaltung widmete sich Honetschläger dabei dem Vorplatz des Wilhelm-Exner-Hauses. Auf dreizehn in den Boden eingelassenen Granitplatten zeigt der Künstler je ein Abbild samt Text zu ausgewählten Insektenarten. Auf diese Weise entstand ein künstlerisches „Insektenmanifest“, dessen Forderungen zum verstärkten Schutz der Tiere gemeinsam mit einer Entomologin und Universitätsangehörigen formuliert wurden.

Wichtig waren dem Künstler dabei auch die nachhaltige Umsetzung seiner Arbeit sowie die Integration klimafreundlicher Aspekte. So legte Honetschläger vor Ort höchsten Wert auf geringstmöglichen Ressourcenverbrauch und die Nutzung bereits versiegelter Flächen. Gleichzeitig wurde als integraler Bestandteil des Projekts ein Grundstück in einer ländlichen Gegend Niederösterreichs angekauft und in eine „Non Human Zone“ verwandelt.

In dieser menschenfreien Zone soll Lebensraum an Insekten und Vögel zurückgegeben und langfristig geschützt werden. Dieser über den unmittelbaren Projektstandort hinausreichende Ansatz erweist sich auch mit Blick auf Honetschlägers Engagement in Sachen Naturschutz als rundum stimmiges Konzept. So gründete der Künstler vor fünf Jahren den Verein „Go Bugs Go“ mit dem Ziel, kollektive Renaturalisierungsmaßnahmen in Gang zu setzen und Insekten ihren Lebensraum zurückzugeben.

Kunst und Architektur

Mit dem WALK OF INSECTS gelang es Edgar Honetschläger auf seine einzigartige aktivistisch-künstlerische Weise, die gesellschaftlich relevante Frage nach dem Miteinander von Mensch und Natur mit den wissenschaftlichen Maximen der BOKU zu verbinden. Als Life-Sciences-Universität widmet sich diese der Forschung und Lehre in ganzheitlicher Herangehensweise und ist dabei stets auf die Suche nach Lösungen für gesellschaftliche Fragen und eine nachhaltige Zukunft fokussiert.

Mit dem WALK OF INSECTS setzt BIG ART einmal mehr einen kulturellen Impuls zur kritischen Reflexion und bringt diesen in einen architektonischen Kontext. BIG ART hat bereits an die 40 Kunst- und Bauprojekte an Universitäten und Schulen in ganz Österreich umgesetzt. Das Immobilienportfolio der BIG bietet aber nicht nur die Möglichkeit, Räume im Dialog zwischen Künstlerinnen, Architekten und Nutzerinnen künstlerisch aufzuwerten, sondern beherbergt auch einen umfangreichen Kunstbestand, der laufend instandgehalten und restauriert wird.

Dazu zählen mehrere tausend Werke und denkmalpflegerisch bedeutende Artefakte aus verschiedenen Epochen. Dabei setzt BIG ART – ob in der Bestandspflege oder anlässlich der Realisierung neuer künstlerischer Aufträge – auf höchste Qualität bei Entscheidungsprozessen. So werden neue Projekte über geladene Wettbewerbe und unter Aufsicht eines prominent besetzten Fachbeirates an nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler vergeben.