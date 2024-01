Melbournes Schlaglichter

Aufschlag in das größte Jahr seiner Karriere? In Australien führt der Sieg nur über Novak Djoković. Doch der Melbourne-Titel wäre nur der Auftakt.

Die Australian Open läuten eine denkwürdige Tennissaison ein. Im Rampenlicht: Die Mission des Novak Djoković, das Rätsel um Dominic Thiem und die prominenten Mütter, die auf den Centre Court zurückkehren.

Kein Feuerinferno, keine Einreise-Causa um ungeimpfte Superstars, auch kein polarisierender Lokalmatador – bei den Australian Open sollte heuer wieder einmal der Sport im Vordergrund stehen. Los geht es dieses Mal schon am Sonntag, die Organisatoren wollten mehr Spielraum, um Matches bis in die frühen Morgenstunden zu vermeiden und beiläufig auch noch ein paar zusätzliche Tickets verkaufen.

Insgesamt 58 Millionen US-Dollar werden in Melbourne ausgespielt, 13 Prozent mehr als im Vorjahr, vor allem aber läutet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne eine denkwürdige Saison ein. Im Rampenlicht dabei die irrsinnig anmutende, aber gar nicht so unmögliche Mission des Novak Djoković, und ein neues Selbstverständnis auf der Damentour, wo bald eine Phalanx aus Müttern den Ton angeben könnte. Aus rot-weiß-roter Sicht außerdem die Frage: Wohin soll die Reise des Dominic Thiem noch führen?

Djokovićs Golden Slam