Ein echter Mehrwert für Unternehmen

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Mit Motion Insights werden die Kundenwege nachvollziehbarer und es ergeben sich Optimierungspotenziale. • GettyImages

Digitalisierung. Immer mehr heimische Unternehmen gewinnen an digitaler Kompetenz – etwa durch intelligente Datenanalysen wie das Bewegungsstromanalyse-Tool Motion Insights.

Das Handy ist fast immer dabei und damit ein wertvoller Datenlieferant über unseren Aufenthaltsort. Telekommunikations-Komplettanbieter Drei hat rund 3,8 Millionen Kunden, die täglich 3,2 Milliarden Datenpunkte generieren, die wiederum für die Bewegungsstromanalysen ausgewertet werden. Mit „Motion Insights“ bietet Drei ein Service, um aus Bewegungsstromanalysen das Kundenverhalten in den unterschiedlichsten Branchen besser zu erkennen und damit Unternehmen die Chance zu geben, ungenutzte Potenziale auszuschöpfen.

Viele Einsatzgebiete

Die Nachfrage nach dem Datenanalyse-Tool ist groß – vom Handel über den Tourismus bis hin zu Verkehrsplanung und Veranstaltungen. Viele Unternehmen wenden Motion Insights bereits aktiv an, darunter etwa der Familieneinkaufspark SEP im Salzkammergut. Der Einkaufspark ist Heimat von rund 100 Shops. Dank Motion Insights werden die Bewegungsströme und Verweildauer der Kunden sichtbar, gleichzeitig aber auch das Einzugsgebiet der Kunden. Mit den Erkenntnissen lassen sich Marketingkampagnen maßgeschneidert an die Zielgruppen anpassen. Man vermeidet Streuverluste und kann Ressourcen effektiver nutzen. Auch der Sportveranstalter e|motion profitiert von dem Tool. e|motion hat sich vor allem mit seinen hochkarätigen Tennis-Events einen Namen gemacht. Die Bewegungsdaten helfen mitunter, bessere organisatorische Entscheidungen zu treffen. Durch die Echtzeitanalyse lassen sich z. B. Besucherengpässe vermeiden. Eine Einsatzmöglichkeit, von der auch Wintersportregionen profitieren können und so ist es nicht verwunderlich, dass auch die Tourismusregion Schladming-Dachstein Motion Insights einsetzt, um bessere Kundenerlebnisse zu erzielen. Auch eine bekannte heimische Möbelhandelskette nutzt Motion Insights, um seine Kunden noch besser zu verstehen und zielgerichteter agieren zu können.

DSGVO-konform

Gerade, weil Daten das neue „Gold“ sind, ist es wichtig, dass bei der Datenverarbeitung und -aufbereitung die Datensicherheit gewährt ist. Drei hält sich an die strengen gesetzlichen Datenschutzvorgaben. Der hauseigene Datenverarbeitungsprozess ist sogar TÜV-zertifiziert. Nichtsdestotrotz erlaubt das Datenanalyse-Tool revolutionierende Neuheiten, wie etwa die Auswertung von Bewegungsprofilen sowohl outdoor als auch indoor. Hierfür bietet Drei zwei unterschiedliche Produkte: Motion Insights ist auf die Auswertung von Outdoor-Bewegungsprofilen ausgerichtet, während das Premiumprodukt Motion Insights Plus als Add-on auf Indoor-Bewegungsprofile abzielt.

Vorzeigeunternehmen

Intelligente Datenanalyse unterstreicht den sinnvollen Nutzen der Digitalisierung und zeigt, wie fortschrittlich die heimische Wirtschaft tickt. Der Digital Impuls Award ist die ideale Gelegenheit für innovative Unternehmen, ihre digitale Kompetenz unter Beweis zu stellen. Motion Insights ist dabei freilich nur eine von vielen Digitalisierungslösungen. Bereits zum sechsten Mal vergeben „Die Presse“ und Drei Business den Digital Impuls Award. Mit der begehrten Trophäe treten die besten Digitalisierungsprojekte ins Rampenlicht und die Unternehmen erhalten für ihre Vorbildwirkung den Zuspruch, den sie verdienen, denn sie sorgen dafür, dass Österreichs Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt.

Interessierte Betriebe können sich jetzt für den Digital Impuls Award 2024 bewerben. Die Preise werden in zwei Kategorien vergeben: „Innovation“ und „Transformation“. In der Kategorie Innovation werden Unternehmen prämiert, die mit neuen Technologien, wie etwa Cloud Computing, IoT, KI usw. bahnbrechende, disruptive Produkte oder Services schaffen. In der Kategorie Transformation rücken Unternehmen in den Mittelpunkt, die neuartige digitale Technologien nutzen, um Prozesse oder Services zu optimieren. Eine hochkarätige Jury ermittelt die Gewinner.