Innovative Krebstherapien – für alle Betroffenen

Derzeit sind in Österreich zehn Arzneimittel von Janssen gegen Krebs-Erkrankungen zugänglich.

Janssen Austria, die Pharmasparte von Johnson & Johnson, leistet seit 30 Jahren Pionierarbeit in der Bekämpfung von Krebs. Aktuell sind zehn innovative Arzneimittel gegen Krebs in über 30 Kombinationen in Österreich zuge­lassen und für Patienten zugäng­lich. Der Fokus liegt auf Blutkrebs­arten wie dem Multiplen Myelom und Chronisch Lymphatischer Leukämie sowie Prostata- und Lungenkrebs, derzeit laufen aber auch Studien im Bereich Blasen-/Urothel­karzinom.

28 aktuelle Studien

2023 führte Janssen Austria 28 klinische Studien in Österreich durch. Warum? „Krebs kontrollierbar und letztlich heilbar zu machen – das ist unsere Vision. Unser Ziel ist, für jeden einzelnen Betroffenen das bestmögliche individuelle Behandlungsergebnis zu erreichen“, betont Christian Gruber-Ghielmetti, Medical Affairs Director bei Janssen Austria. „Wir sind stolz darauf, allein im Bereich Multiples Myelom aktuell vier Therapien für unterschiedliche Krankheitsstadien entwickelt und zugänglich gemacht zu haben – ­Patienten in Österreich sind meist unter den weltweit ersten, die mit einer unserer neu zugelassenen Therapieoptionen für Multiples Myelom behandelt werden.“

Lückenlose Versorgung

Bereits in einigen Jahren wird Krebs zur Volkskrankheit Nummer eins – die Zahl der Krebserkrankungen wird sich bis 2040 fast verdoppeln.1) Der Bedarf an Präzisionsmedizin, individuellen Therapielösungen und integrierter Versorgung steigt. „Alle Player des Gesundheitssystems müssen an einem Strang ziehen, um flächendeckend für wirklich alle von Krebs betroffenen Patienten in Österreich den Zugang zu innovativen Therapien zu gewährleisten“, ergänzt Gruber-Ghielmetti. Österreich ist kürzlich zu einem Kernland für klinische Studien innerhalb des Konzerns ernannt worden. Janssen konzentriert sich nun vermehrt darauf, lokale Ressourcen aufzubauen, um weitere Studien nach Österreich zu bringen und die Wissensvermittlung und den Erfahrungsaustausch mit dem Fachpersonal weiter zu stärken.

#closethecaregap

„Wir wollen Patienten aber nicht nur Therapien nach neuestem Stand bieten, sondern ihnen auch mehr Hoffnung geben, gerade, aber nicht nur rund um den Weltkrebstag. Denn auch bei der Diagnose Krebs kann Wissen über die Erkrankung die Belastung für Betroffene erleichtern“, so Christoph Slupetzky, Patient Engagement Lead bei Janssen Austria. Eine tatkräftige Unterstützung ist für den Lebensalltag nicht minder wichtig: „Wir als forschendes Pharmaunternehmen wollen kranken Menschen Orientierung geben und sie bei der Bewältigung von Herausforderungen in ihrer jeweiligen Lebenssituation begleiten“, betont Slupetzky. Janssen unterstützt Betroffene umfassend mit Hilfestellungen, etwa mit Ratgebern und Onlineinformationen zu Blutkrebs, Prostatakrebs und Lungenkrebs.

