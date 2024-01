Einwegplastik Schritt für Schritt reduzieren

Coca-Cola Österreich setzt sich mit Verpackungsinnovationen für eine gestärkte Kreislaufwirtschaft ein: Das Ein-Liter-Mehrwegglas-Portfolio von Coca-Cola in Österreich wurde um Fanta und Sprite im einheitlichen Flaschendesign ergänzt. Zusätzlich gibt es Coca-Cola und Coke Zero nun auch in einer 0,4-Liter-Mehrwegglasflasche mit Schraubverschluss.

Mit dem Ausbau des Mehrwegangebots ergreift Coca-Cola in Österreich Maßnahmen für das globale Ziel einer Mehrwegquote von 25 Prozent bis 2030. „Unsere Zukunftsvision ist eine Welt ohne Abfall, in der wir für jede Flasche oder Dose, die wir auf den Markt bringen, das Äquivalent sammeln und dem Recyclingkreislauf zuführen“, so Fabio Cella, Country Manager bei Coca-Cola Österreich.

Einen weiteren Schritt zur Plastikreduktion setzt Coca-Cola mit der weltweit einzigartigen Umverpackung aus 100 Prozent recycelbarem Karton und Kraftpapier für 1,5-Liter-PET-Limonaden. Dabei werden anstelle der bisherigen Plastikfolie die Trays aus sechs Einzelflaschen mit einer Banderole aus Kraftpapier umspannt – das spart rund 200 Tonnen Plastik im Jahr.

Mit der neuen Coca-Cola-0,4-Liter-Mehrwegglasflasche setzt das Coca-Cola-System neue Maßstäbe. Martin Steiger