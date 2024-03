Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte – der neue VW Passat

Mehr als 50 Jahre ist es her, dass der erste VW Passat im Werk Salzgitter vom Band lief – die Geburtsstunde einer Legende, deren neunte Generation nun mit neuem Effizienzantrieb auf die Straßen kommt.

Ein neues Aerodynamik-Design, ein ressourcensparender Antrieb und maximale Geräumigkeit: Das sind die Eckpfeiler des komplett neu entwickelten VW Passat, der ausschließlich als Variant mit extra viel Platz angeboten wird. Der Konzern aus Wolfsburg schreibt damit eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte fort, denn bis heute wurden mehr als 34 Millionen Modelle der Baureihe verkauft. In Österreich wird der neue VW Passat in einer Business-Version, als „Elegance“ und „R-Line“ angeboten.

Bereits der erste Eindruck besticht und beweist, dass in dem neuen VW Passat eine Menge Design- und Entwicklungsarbeit steckt. So erscheint die flache Silhouette durch eine größere Fahrzeuglänge und -breite elegant und dennoch sportlich. Im „Innenleben“ finden sich unzählige Indizien, dass der neue Passat für alle Bedürfnisse entwickelt wurde. Deshalb bietet VW drei Motorisierungsvarianten an: als Diesel TDI vor allem für die Langstrecken- und Vielfahrer, und mit Mild-Hybrid(eTSI)- oder Plug-in-Hybridantrieb (eHybrid). Die optimierten eHybrid-Modelle mit bis zu 100 Kilometern elektrischer Reichweite sind vor allem für jene geeignet, die auf kurzen Wegen und auf Mittelstrecken emissionsfrei unterwegs sein möchten. Längere Fahrten sind durch den Hybridantrieb auch ohne Ladestopp möglich. An Bord des neuen VW Passat sind die erfolgserprobten und beliebten 110-kW-Motoren, die 150 PS leisten. Zum ersten Mal wird in dieser Baureihe der Mild-Hybridantrieb mit 48-Volt-Technologie – etwa im Passat Business 1.5 eTSI – eingesetzt. Die DC-Schnellladefunktion ist bei allen Fahrzeugen obligat. Der Passat 2.0 TDI, ebenfalls 150 PS stark, macht die neue Passat-Family komplett.

Auf den Platz kommt es an

Bereits bisherige Modelle der Passat- und Variant-Baureihe zeichneten sich durch das besonders große Platzangebot aus. Auch wenn es unglaublich klingt – durch einen verlängerten Radstand ergibt sich im Fond eine (noch) größere Beinfreiheit, das Kofferraumvolumen steigt von bisher 1780 Litern auf 1920 Liter im neuen Passat. Damit ist er ein perfekter Allrounder für alle Anforderungen im (Berufs-)Alltag, in der Freizeit und mit der Familie. Neben der optisch ansprechenden Erscheinungsform und dem Mehr an Platz im Innenraum besticht das Interieur ebenfalls durch ein völlig neues Konzept. Den Blickfang und die Zentrale bildet das serienmäßige Display mit einer Bildschirmdiagonale von 32 Zentimetern (ein 38-cm-Display ist optional erhältlich). Der Modulare Infotainment-Baukasten MIB4, bekannt von anderen VW-Modellen, bildet die technische Basis, die Menüstruktur und Grafik ist identisch mit jener der ID-Baureihe. Damit ist bester Bedienkomfort gewährleistet.

Volkswagen Group/Porsche Holding

Der Komfortfaktor war auch die bestimmende Kraft, wenn es um das Fahrerlebnis selbst geht. Besonders ausgeprägt sind Dynamik und Komfort beim optionalen, neuen adaptiven Fahrwerk „DCC Pro“. Der Fahrdynamikmanager im Passat garantiert serienmäßig ein neutrales, stabiles, agiles und präzises Handling. Ebenfalls zur Serienausstattung gehören ErgoActive-Sitze, die mit einer pneumatischen Druckpunktmassage den Wohlfühlfaktor zusätzlich erhöhen.

Wohlfühlfaktor Grundausstattung

Der neue VW Passat wird in den drei Ausstattungsvarianten „Business“, „Elegance“ und „R-Line“ (die beiden Top-Versionen) angeboten. Alle drei haben eines gemeinsam: die reichhaltige Serienausstattung. Dazu zählen das Warnsystem Car2X, die App Connect (ermöglicht eine drahtlose Integration von Mobiltelefonen), die Klimaautomatik, USB-C-Schnittstellen, LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten und zahlreiche Assistenzsysteme. Elektronische Helferlein erlauben einen besonders sicheren Betrieb des neuen Passat: Mit an Bord sind eine automatische Distanzregelung, ein Spurwechsel- und Spurhalteassistent, das Front-Assist-Umfeldüberwachungssystem und eine Rückfahrkamera, ein Abbiegeassistent, akustische und optische Warnsysteme vorn und am Heck sowie eine Verkehrszeichenerkennung.

Volkswagen Group/Porsche Holding

Das „Business“-Modell ist durch Elemente wie Chrom-Akzente bereits von außen erkennbar. Im Innenraum finden sich Sitzbezüge in ArtVelours, eigene Interieur-Applikationen, teilelektrische Sitze mit Massagefunktion, zusätzliche 45-Watt-USB-C-Schnittstellen im Fond und eine Drei-Zonen-Klimaautomatik. Zusätzliche Assistenten wie die automatische Fahrlichtschaltung „Light Assist“, das assistierte Ein- und Ausparken mittels „Park Assist“ und teilautomatisiertes Fahren per „Travel Assist“ erleichtern jede Fahrt und machen sie zudem sicherer. Mit dem ebenfalls neuen Sprachassistent IDA werden Funktionen wie die Navigation gesteuert.

Volkswagen Group/Porsche Holding

Modelle der „Elegance“ und „R-Line“ kommen zusätzlich mit einer neuen Generation der „IQ.LIGHT – LED-Matrixscheinwerfer“ mit einem High-Performance-Fernlicht, das über eine Reichweite von bis zu 500 Metern verfügt, und LED-Rückleuchten mit animiertem Blinksignal aus dem Werk. Eine Sitzheizung und die erweiterte Sitzmassage mit zwölf statt drei pneumatischen Massageelementen machen den neuen VW Passat zu einer kleinen, rollenden Wellnessoase, die von einer 30-farbigen Ambientebeleuchtung ins passende Licht gesetzt wird. Ebenso im Paket enthalten sind das schlüssellose Start- und Schließsystem „Keyless Access“, die elektrische Betätigung der Heckklappe, der „Park Assist Plus“ mit Memory-Funktion und der Fernlichtassistent „Dynamic Light Assist“. Der Passat „R-Line“ punktet zudem mit Sportsitzen und diversen optischen Highlights an der Karosserie und im Innenraum.

Das finanzielle Plus der VW-E-Flotte: Privatkunden und Unternehmer können mit der THG-Prämie ihre CO 2 -Einsparungen zu Geld machen. Dabei wird die Menge an CO 2 -Einsparungen etwa an Unternehmen verkauft, die viele Schadstoffe emittieren.

Weitere Informationen unter: www.volkswagen.at/passat/passat