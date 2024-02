Jetzt wird das schnellste Netz noch schneller

Mobilfunkstandard. 5G+ ist kein LTE/4G-Upgrade, sondern es handelt sich dabei um „echtes 5G“, von dem Unternehmen in ihrem Business schon heute extrem profitieren können.

Mit der Weiterentwicklung der Digitalisierung entstehen neue Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel Echtzeit-Datenaustausch. Gleichzeitig verlangt diese Entwicklung nach schnelleren Mobilfunkstandards. Mit 5G assoziieren wir mehr Stabilität, Geschwindigkeit und Flexibilität. Allerdings ist nicht überall, wo „5G“ draufsteht, tatsächlich „5G“ drin. In vielen Fällen handelt es sich lediglich um ein Upgrade der bestehenden LTE- und 4G-Netze. Drei investiert gegenwärtig in den größten Netzwerkausbau in der Unternehmensgeschichte und hat damit in Österreich ein Alleinstellungsmerkmal: 5G+ ist die aktuell schnellste Möglichkeit für mobilen Datentransfer. Es ist sozusagen „echtes 5G“, ohne Abstriche.

Private Netzwerke

Unternehmen greifen gerne auf firmeneigene Mobilfunknetze zurück („Private Networks“). Hier werden vorhandene Ressourcen und Netzkapazitäten unabhängig von anderen Nutzern ungeteilt verwendet. Die Daten bleiben innerhalb des Unternehmens. Der Telekommunikation-Komplettanbieter Drei nutzt für seine 5G-Technologie ausschließlich Frequenzbänder, die von der TKK (Telekom Control Commission) geschützt werden. Auf diese Weise ist höchste Sicherheit gewährleistet. Da eine Verkabelung entfällt, kann die Umstellung einer Produktionslinie viel schneller und effizienter durchgeführt werden und die Flexibilität nimmt zu. Je nach Bedürfnis kann sich der Kunde für eine von drei Ausführungen eines Privaten Netzes entscheiden.

Beim „Private Slice Network“ erhält der Kunde Zugang zum öffentlichen Core Network von Drei. Das ist kostengünstig und rasch umzusetzen. Diese Variante eignet sich z. B. für Push-to-Talk, Sensoren-Management oder Drohnensteuerung. Beim „Private Core Network“ errichtet Drei am Standort des Kunden ein öffentliches Netz. Die Daten bleiben vor Ort. Das erhöht die Sicherheit und das Unternehmen behält die Kontrolle über seine Kernfunktionen. Geeignet etwa bei hochauflösendem Video-Streaming und Videoüberwachung. Beim „Private Independent Network“ errichtet Drei dem Kunden ein privates Netz, das völlig vom öffentlichen Netzwerk getrennt und mit dem Drei-IT-Zentrum verbunden ist. Der Kunde hat die volle Kontrolle über das private Mobilfunknetz. Es eignet sich für kritische Anwendungen, wie etwa Augmented-Reality-Lösungen (AR) bzw. Virtual-Reality-Lösungen (VR), Fernsteuerung, Cloud-basiertes Management oder Indoor-Positionierung.

Indoor-5G-Versorgung

Das schnellste Mobilfunknetz klappt auch reibungslos innerhalb von Gebäuden, denn Drei errichtet die 5G-Zelle dort, wo der Kunde sie benötigt. Das Naturkosmetik- und Life-Science-Unternehmen Ringana hat zum Beispiel für den neuen Headquarter in St. Johann in der Haide auf diese Variante zurückgegriffen und bietet durch 60 5G-Minizellen (Qcells) in seinen Büros Indoor-5G. Auch der Peak Vienna, der erste Business Tower Österreichs, hat auf 5G umgerüstet.

Egal ob indoor oder outdoor, die zahlreichen Referenzen beweisen eindrucksvoll, wie vielfältig 5G von den heimischen Unternehmen angewendet wird. Das Institut für Fertigungstechnik und Photonische Technologien (IFT) der TU Wien beschäftigt sich mit der Entwicklung innovativer Fertigungsprozesse und lässt 5G in seine Forschungsprojekte einfließen.

Es gibt für alle Anforderungen die passende 5G-Umgebung. Viele neue Einsatzmöglichkeiten werden wir garantiert beim Digital Impuls Award präsentiert bekommen. Unternehmen, die ihre digitale Transformation ins Scheinwerferlicht heben wollen, können sich noch zur Teilnahme anmelden und somit zum Vorzeigebetrieb werden.