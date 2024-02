Wir suchen die Besten

In jedem Bundesland wird ein Siegerunternehmen gekürt.

In jedem Bundesland wird ein Siegerunternehmen gekürt. Guenther Peroutka

Österreichs Familienbetriebe stehen wieder im Fokus. Machen Sie beim renommierten Award mit. So läuft die Kür der Besten:

Ab sofort werden wieder Österreichs beste Familienunternehmen gesucht. Die renommierte Auszeichnung wird von der „Presse“ gemeinsam mit dem Bankhaus Spängler, der BDO und der Österreichischen Notariatskammer zum 24. Mal vergeben. Jedes eigentümergeführte Unternehmen kann mitmachen. Die Anmeldung ist kostenfrei und online unter diepresse.com/fam24 möglich.

Die Anmeldung ist schnell erledigt und geht bis 28. März: Gefragt sind lediglich die jüngsten drei Jahresumsätze, die Beschäftigtenzahl sowie eine Kurzbeschreibung des Familienunternehmens. Alle Einreichungen werden von einer Fachjury evaluiert. Diese Beurteilung erfolgt in zwei Schritten. Zuerst wird die Zahlenperformance der Unternehmen analysiert. „Erfolg zeigt sich in guten Zahlen. Deshalb ist ein gutes Zahlengerüst unerlässlich“, betont Werner G. Zenz, Vorstandssprecher des Bankhaus Spängler.

Alle Unternehmen, die mit ihren Bilanzen überzeugen, kommen in die zweite Runde, in der viele weitere, weiche Faktoren diskutiert werden und es auch darum geht, wie Unternehmen für die Zukunft aufgestellt sind. „Wir schauen uns besonders an, ob Familienunternehmen ihr Geschäftsmodell nachhaltig ausgerichtet haben und es auch laufend verbessern“, betont Zenz. Auch das Fundament muss passen. „Bei der Bewertung legen wir darauf Wert, dass wir eine solide Rechtsform haben, dass wir eine klare Struktur haben, die dazu geeignet ist, Streitigkeiten nach Möglichkeit zu vermeiden und dadurch das Risiko, dass das Unternehmen nicht ordentlich geführt werden kann, hintanzuhalten“, erklärt Michael Umfahrer, Präsident der Österreichischen Notariatskammer.

Auch das Branchenumfeld wird einbezogen – und wie die Unternehmen darin aufgestellt sind. Es geht darum, wie Familienunternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. „Gerade angesichts von problematischen Entwicklungen wie der Inflation und dem Arbeitskräftemangel bewährt sich das Vorgehen vieler Familienunternehmen, Investitionen auch in schwierigen Zeiten zu tätigen und vor allem auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schauen“, sagt BDO-Partner Andreas Thürridl. „Das macht Familienunternehmen zu einem Garanten für Stabilität in der österreichischen Wirtschaft.“

Klaus Ranger

»Familienunternehmen erbringen durch ihre Struktur und stabile Basis großartige Leistungen.« Michael Umfahrer Präsident Österreichische Notariatskammer

Martina Draper

»Neben langfristigem und nachhaltigem Denken stehen familiengeführte Betriebe für Resilienz.« Andreas Thürridl Partner und Teil der Geschäftsführung bei BDO

Bankhaus Spängler

»Familienunternehmen haben eine herausragende Bedeutung für Gesellschaft und Wirtschaft.« Werner G. Zenz Sprecher des Vorstandes Bankhaus Spängler