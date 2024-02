Den kreativen Köpfen sind keine Grenzen gesetzt

Digitale Lösungen. Vom Internet der Dinge über Motion Insights bis hin zum Drei Wetter – immer mehr Unternehmen nutzen die Digitalisierung, um wirtschaftlich langfristig erfolgreich zu bleiben.

Die zahlreichen Vorteile von digitalen Lösungen sprechen sich in Österreichs Wirtschaft herum. Einerseits können Prozesse automatisiert und optimiert werden, was wiederum zu einer verbesserten Effizienz und Produktivität führt. Andererseits sprechen die langfristigen Kosteneinsparungen für die digitale Transformation. Durch den Einsatz digitaler Lösungen lassen sich etwa Kosten für Papier, Druck, Lagerung und Versand reduzieren. Gleichzeitig ermöglichen es digitale Lösungen den Unternehmen, personalisierte und nahtlose Kundenerlebnisse zu schaffen, mit der Folge, dass die Kundenzufriedenheit und -bindung steigt. Längst erkennen immer mehr Betriebe, dass sich durch den Einsatz digitaler Lösungen Reichweiten erweitern und neue Märkte erschließen lassen, indem die Unternehmen online präsent sind und digitale Marketingstrategien nutzen.

Digitale Lösungen ermöglichen es Unternehmen zudem, Daten zu analysieren, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und ihre Strategien zu optimieren. Mit digitalen Lösungen steigen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, allen voran aber auch die Chance, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und sich von Wettbewerbern abzuheben. Jahr für Jahr demonstriert der Digital Impuls Award, wie vielfältig die digitalen Lösungen in den heimischen Unternehmen zum Einsatz kommen. Drei als Partner bietet die besten Unterstützungen für die individuellen Lösungen.

Von simpel bis komplex

Besonders im Aufwind ist das Internet der Dinge (IoT). Viele Unternehmen erkennen den Nutzen, unterschiedlichste Gegenstände miteinander über das Internet zu verbinden und „smart“ zu machen. Der Vielfältigkeit sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Grundvoraussetzung für die Implementierung einer IoT-Anwendung ist die richtige Anbindung. Drei bietet die passende IoT-Konnektivität und begleitet die Kunden von der Konzeption bis zur Umsetzung als optimaler Partner der digitalen Transformation. ­Beliebt sind auch Motion Insights – Bewegungstromanalysen, die aus aggregierten Mobilfunkdaten DSGVO-konform gewonnen werden und wertvolle Einblicke ins ­Bewegungsverhalten der Kunden bringen. Längst zum Klassiker ist auch Digital Signage geworden – ein elektronisches Bewegtbild-Plakat, mit dem man die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zieht. Digital Signage begegnet uns nahezu täglich, von der Videowerbung in Flug- und Bahnhöfen bis hin zur digitalen Auslage im Handel. Die Umsetzung ist einfach, der Effekt hoch. Mit dem zunehmenden Trend von ­Virtual Reality, werden Digital-Signage-Lösung auch immer häufiger in interaktive Anwendungen integriert. Um Firmen die Verwaltung von Mobilgeräten zu erleichtern, bietet Drei auch ein spezielles Mobile Device Management. In Westösterreich konnte der Telekommunikationsexperte mit „Drei Wetter“ sogar das digitale Wetter-Zeitalter einläuten. Bei diesem Service werden Mobilfunk und Meteorologie kombiniert, um punktgenaue Wetterprognosen zu liefern und etwa rechtzeitig vor Unwettern gewarnt zu sein. In Vorarlberg sind die digitalen Messstationen kaum noch wegzudenken. Von dieser digitalen Lösung profitieren die unterschiedlichsten Branchen, vom Tourismus bis hin zur Landwirtschaft. In Zukunft soll Drei Wetter in ganz Österreich verfügbar sein.

Seit mittlerweile sechs Jahren holt der Digital Impuls Award Unternehmen vor den Vorhang, die bei der digitalen Transformation als gutes Beispiel vorangehen. Die Teilnehmer liefern mit ihren Projekten Anreize, wie sich digitale Lösungen in Betriebe integrieren lassen. Durch diese Best Practices wird nicht nur die Vielseitigkeit der Digitalisierung sichtbar, sondern sie inspirieren auch jene Unternehmen, die bisher der Digitalisierung eher skeptisch gegenüberstanden.