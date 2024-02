Tailor-made Studium zum Executive MBA

Flexibles Studium trifft auf erstklassiges Networking.

In einer Zeit des Fachkräftemangels und wachsender Rezessionsängste bleibt die Bedeutung akademischer Weiterbildung für Führungskräfte zentral. Diese fordern Flexibilität in Studiengestaltung und Modulauswahl, um Studium, Beruf und Familie zu vereinen. Der persönliche Austausch mit Gleichgesinnten und Experten aus der Wirtschaft ist gleichermaßen von großer Bedeutung.

EMBA für „Executives“

Die SMBS – University of Salzburg Business School, als 100%ige Tochtergesellschaft der Paris Lodron Universität Salzburg, richtet sich mit dem neu konzipierten Executive Master of Business Administration (EMBA) an Führungskräfte, die ihren persönlichen Lern-Output selbst bestimmen möchten. Dieses FIBAA-akkreditierte Programm ist als „Theorie-Praxis-Transfer-Studium“ konzipiert und bietet zusätzlich exzellente Networking-Möglichkeiten mit erfahrenen Experten sowie anderen Führungskräften mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung. Die Core-Module des Präsenzstudiums decken alle Grundlagen der Unternehmensführung ab. Einzigartig ist der flexible Aufbau ab dem dritten Semester. Hier können die Studierenden je nach beruflichem Bedarf und persönlichen Interessen die Wahlmodule frei wählen. Zur Auswahl stehen 20+ Module im Ausmaß von 24 ECTS aus allen Bereichen des Managements, wie beispielsweise die Module St. Galler Management-Modell, Kundenorientierung aus 360°-Perspektive oder Entre­preneurship. Für Global Experiences sind bis zu zwei Auslandsmodulwochen an den renommierten Partneruniversitäten Fudan University/Shanghai, Georgetown University/Washington D. C. und an der GIBS Business School/Johannesburg möglich.

Workshops und Inhouse

Möchten Sie einzelne Module aus dem EMBA absolvieren? Dann sind die Executive Workshops for Leaders eine ausgezeichnete Option. In diesen 3- bis 7-tägigen Modulen wird vertiefendes Wissen von Experten aus der Wirtschaft und der Wissenschaft praxisnah vermittelt. Auch Unternehmen können maßgeschneiderte Inhouse-Programme buchen, die zur Mitarbeiterbindung beitragen und die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Absolvierte Module werden auf den SMBS-Executive MBA angerechnet, was die Integration in eine individuelle Karriereentwicklung erleichtert.