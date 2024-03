Ein Programm für Gesundheit

Über 400 Vertreter:innen des Gesundheitswesens werden am AHF-Schladming zusammenkommen, um über aktuelle Trends zu diskutieren und an Lösungen zu den brennenden Problemen zu arbeiten.

Die Auswahl der Themen ist für den Erfolg dieser Konferenz essenziell. Daher wird dabei auch nichts dem Zufall überlassen. Seit Beginn wurden bei der Programmplanung aktuelle Trends & Needs aufmerksam verfolgt, Markt- und Meinungsforschung betrieben und im AHF-Kuratorium diskutiert.

Das Kuratorium besteht insgesamt aus sechs Expert:innen der Gesundheitsbranche: Chef Medical Officer Katharina Reich, Patientenombudsmann der Ärztekammer Wien Thomas Holzgruber, Onkologe und Abteilungsvorstand Prim. Doz. Hannes Kaufmann und Thomas Wochele, Ärztlicher Leiter der Caritas Wien. Weiters freut sich das AHF über zwei kürzlich gewonnene neue Mitglieder im AHF-Kuratorium, Susanne Rabady, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM), und Regina Fuchs, Leiterin Direktion Bevölkerung der Statistik Austria.

Swarm Intelligence

Um die Programmschwerpunkte an den aktuellen Bedürfnissen der Menschen im Gesundheitswesen zu orientieren, wurde die AHF-Community zu den Themen befragt und um ihren Input gebeten. Der Prozess umfasst fünf Schritte, die darauf abzielen, eine breite Palette von Perspektiven und Erfahrungen miteinzubeziehen.

Zunächst wurde eine Umfeldanalyse, sprich ein sorgfältiger Blick in die österreichische Gesundheitslandschaft, durchgeführt und Feedback vom AHF-Kuratorium eingeholt. Ziel dieses Prozesses war es, die aktuellen Pain Points, jene Punkte, die besonders problematisch oder kritisch sind, und Chancen im österreichischen Gesundheitssystem zu identifizieren. ­Anschließend wurde in einem Konsultationsprozess mit der AHF-Community das Verständnis für die Themen vertieft und ergänzt.

Diese intensive Einbindung in den Programmplanungsprozess hatte zum Ziel, die Anliegen der Community genau zu verstehen, die Themen zu identifizieren, die der Community besonders am Herzen liegen, und zugleich deren individuelle Erfahrungswerte und Bedenken zu ergänzen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurden im AHF-Kuratorium Diskussionen geführt und in einem Partnerworkshop die Ergebnisse präsentiert. So konnten die Hauptthemen und die Richtung des Kongresses im Mai festgelegt werden.

Die beiden neuen Mitglieder im AHF-Kuratorium, Susanne Rabady und ... (c) Klaus Ranger

Themenfindung

Die Programmplanung findet vor dem Hintergrund der politischen Veränderungsprozesse statt: die EU-Wahl, der Vorwahlkampf in Österreich sowie die Umsetzung der Gesundheitsreform und des Finanzausgleichs. Themenkreise, die in diesem Zusammenhang immer mehr an Dynamik gewinnen, sind die Nutzung von Gesundheitsdaten, die Steuerung von Ressourcen und Orientierung für Patient:innen, Gesundheitsförderung und Prävention sowie strategische und datengestützte Prozesse und Innovationen. Bei jedem Themenblock gab es im Rahmen der Erhebung außerdem die Möglichkeit, Erfahrungen aus der Praxis, aber auch Bedenken kundzutun. Deshalb ergab der Konsultationsprozess nicht nur die Chance, die Erfahrungen der AHF-Community einzuholen, sondern die Bestätigung, dass die vorgeschlagenen Themen den Nagel auf den Kopf treffen und die AHF-Community durch individuelle Erfahrungswerte noch ein Feintuning vornehmen konnte.

... und Regina Fuchs... (c) Zsolt Marton

Fünf Schlüsselthemen

Gesundheitsdaten: Gesundheitsdaten bilden das Rückgrat eines modernen Gesundheitssystems. Wie müssen Daten erfasst werden, um für sinnvolle primäre und sekundäre Nutzung zur Verfügung zu stehen? Wem gehören die Daten und wer soll sie nutzen? Wie sieht ein „Austrian Health Data Space“ aus und wie kann er dabei helfen, Silos im Gesundheitssystem aufzubrechen und die Versorgung zu verbessern?

Vertrauen & Orientierung: Das Vertrauen der Patient:innen und Akteur:innen in das Gesundheitssystem ist entscheidend für dessen Effektivität. Der Konsultationsprozess untersuchte das Interesse daran, wie Vertrauen in gesundheitspolitische Entscheidungen nach Krisen wie der Pandemie wiederhergestellt oder gestärkt werden kann, unter Berücksichtigung ökonomischer Faktoren, Gesundheitskompetenz (Health Literacy) und Mitspracherechte der Beteiligten.

Strategie & Innovation: Strategische Planung und Innovation sind entscheidend, um die Gesundheitsversorgung kontinuierlich zu verbessern. Aber wie kommen wir von Gesundheits-Zielsetzung zu Umsetzung? Und wo können wir ansetzen, um evidenzbasierte Gesundheitspolitik zu leben? Wie können wir Innovation und Desnovation systematisieren?

Gesundheitssystem der Zukunft: Das Gesundheitssystem steht vor der Herausforderung, sich neu zu erfinden, um den Bedürfnissen einer sich wandelnden Gesellschaft gerecht zu werden. Wie kommen wir von Organisationsform- und Finanztopf-Denken zu patient:innenzentrierter Versorgung entlang inhaltlich definierter Versorgungsaufträge? Welche Rolle wird den einzelnen Akteur:innen in Zukunft zukommen, wer „steuert“, und wie wird eine interprofessionelle Zusammenarbeit in verschiedenen Settings möglich?

Prävention & Förderung: Vorbeugende Maßnahmen und Gesundheitsförderung sind von zentraler Bedeutung für die langfristige Gesundheit einer Bevölkerung. Erfragt wurde, welche Bedeutung die AHF-Community diesem Themenblock zumisst. Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, wie wissensbasierte Entscheidungen getroffen werden können, um effiziente Präventionsmaßnahmen zu implementieren und Kommunikationsstrategien zu entwickeln.

...und der Gründer des Austrian Health Forum, Christoph Hörhan. (c) Klaus Ranger

Wertvolle Ergebnisse

Die Rückmeldungen der AHF-Community zeigen eine große Resonanz auf die vorgeschlagenen Themen. Es ist bemerkenswert, dass kein einziges Thema mit „Nein“ bewertet wurde, und nur durchschnittlich 1,7% der Teilnehmer:innen sich für ein „Lieber nicht“ entschieden haben. Die Zustimmung zu den Themen war insgesamt extrem hoch, mit durchschnittlich 86,2% der Teilnehmer:innen, die sich entweder „unbedingt“ oder „gerne“ dafür ausgesprochen haben.

Als Beispiel dient hier das Thema Vertrauen und Orientierung, das eine Resonanz von 77,5% erhielt und daher auch ein Thema für das AHF-Schladming 2024 sein wird. Die Rückmeldungen der Community lieferten umfassende Beobachtungen, Analysen und Impulse zu den Themen. Für jedes der fünf Themen brachten mindestens die Hälfte der Teilnehmer:innen wertvolle Hinweise und konkrete Fragestellungen ein.

Die hohe Investition an Zeit seitens der Teilnehmer:innen – teilweise bis zu 15 Minuten und mehr – zeugt von ihrem engagierten Interesse und ihrer Bereitschaft, sich aktiv einzubringen. Es ist auch erwähnenswert, dass 74,6% der Rückmeldungen von Personen stammen, die bereits seit Langem im Gesundheitsbereich tätig sind und somit über umfangreiches Wissen und praktische Erfahrung verfügen. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, die Stimmen der jüngeren Generation zu hören und frische Sichtweisen in das AHF einzubringen. Das AHF hat schon länger diese Notwendigkeit erkannt und Teilnehmer:innen, die am Übergang zwischen Ausbildung und Berufsleben stehen, eingeladen. Für viele Teilnehmer:innen haben sich Jobangebote ergeben und einige von ihnen arbeiten heute schon erfolgreich in der Gesundheitsverwaltung.

Ausblick

Dem AHF ist es ein Anliegen, die Vielfalt der Perspektiven und Erfahrungen der gesamten Community in seine Planungen einzubeziehen. Die transparente und inklusive Herangehensweise verspricht einen Kongress, der die aktuellen Bedürfnisse der österreichischen Gesundheitslandschaft widerspiegelt und konstruktive Diskussionen sowie innovative Lösungsansätze bietet. Der AHF-Kongress in Schladming wird somit nicht nur ein Forum für den Austausch von Fachwissen sein, sondern auch ein wichtiger Schritt hin zu einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung in Österreich.