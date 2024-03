Träume von einem neuen Garten jetzt realisieren

Grünes Wohnzimmer. Die Begründer Christiane und Jörg Zecha schaffen individuelle Gärten mit Charakter.

Villen- oder Landschaftsgärten, Klein- oder Dachgärten, ausgestattet mit Pool, Außenküche oder Kunstobjekten: Das Team der Begründer rund um Jörg und Christiane Zecha designt seit über 25 Jahren entsprechend individueller Vorgaben Gärten mit Charakter und setzt diese mit Mitarbeitern aus dem eigenen Betrieb per­fekt um. Der Frühling klopft an die Tür und es ist höchste Zeit, mit der Gestaltung des Gartens zu beginnen, um ihn als „erweiterten Wohnraum“ – wie die Begründer den Garten nennen – im Sommer so richtig genießen zu können. Gärten mit Charakter sind eine Symbiose von Mensch, Architektur und Natur – gerade im urbanen Raum – und stehen in ständiger Interaktion mit dem Innenbereich. Jeder Garten und jede Terrasse der Begründer entsteht deshalb im ständigen Dialog mit Architekten und Bewohnern.

Vielfältige Gestaltung

Der Wandel der Natur wird langfristig geplant, der Wechsel der Jahreszeiten als gestalterisches Element genutzt. Der Altbestand des Gartens sowie unterschiedliche Blüten und Blattfärbungen bestimmen das ganzjährige Erscheinungsbild. Die Gestaltungselemente, abgesehen von den verschiedenen Pflanzenarten, sind dabei vielfältig und reichen von Holzterrassen, Natursteinbecken, von einem Niveau­spiel mit unterschiedlichen Garten­ebenen, über Hochbeete für Kü­chen­kräuter und Salat bis zu aus­geklügelten Lichtkonzepten. Will man einen Pool als Relaxzone schaffen, sind Faktoren wie Sonnenverlauf, bestehende Bäume, Terrain sowie Nutzung und Lieblingsplätze entscheidend. Qualitätsbewusstsein, Vertrauen und Liebe zum Detail bilden die Grundlage für jedes Projekt und jede Zusammenarbeit der Begründer. Die Mitarbeiter rund um Jörg Zecha kümmern sich um alle Details und die Koordination des Teams aus Architekten, Schwimmbadtechniker, Tischler, Steinmetz, Elektriker und Gärtner.

Lassen Sie sich inspirieren

Die Begründer haben ihrer großen Leidenschaft fürs eigene Handwerk – der individuellen „Gartengestaltung mit Charakter“ – ein aufwendig gestaltetes und informatives Gartenbuch gewidmet, um mit unzähligen Gartengeschichten zu informieren, aber auch zu inspirieren. Schwer und edel liegt der Band da, gehüllt in Leinen, der Titel in Gold geprägt: „Leidenschaft Garten“. Es ist eines jener Bücher, die man mit beiden Händen in den Schoß hebt und bei denen man vorsichtig zu blättern beginnt. Zunächst das Auge über die wunderschönen Bilder streifen lässt – aber dann merkt, wie man doch einfach zu lesen beginnt. Über die wichtige Rolle des Lichts in unseren Gärten. Das Zusammenspiel von Holz und Stein, von Kunst, Kultur und Natur. Über Pflanzen, Gehölze, Gartenmöbel, Pools und so vieles mehr. Das Buch mit 216 Seiten ist eine gelungene Mischung aus Coffee Table Book und umfassender Enzyklopädie der Gartengestaltung. Anhand von 23 umfangreich bebilderten und bis ins Detail be­schriebenen Projekten können Sie Ihren Träumen Gestalt geben.

Das Buch „Leidenschaft Garten“ birgt jede Menge Ideen.