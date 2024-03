„Bei enna geht es um Interaktion“

Um kreativ arbeiten zu können, braucht es vor allem eines: Austausch. Und gerade beim Work-Life-Building geht es um diese Interaktion. Wir Menschen leben nie komplett isoliert, da werden wir krank. Genauso ist es beim Arbeiten auch. Deswegen entwickeln sich Bürokonzepte auch stetig weg vom Einzelbüro, wo sich jeder einsperrt, hin zu offenen Konzepten, bei denen der Arbeitsplatz zu einer Art Playground mit Garten wird, in dem man sich gerne aufhält. Grundsätzlich arbeiten wir deshalb bei enna mit besonders viel Transparenz und Begrünung. So haben wir etwa das Grün des nahen Praters vor Augen und lenken die Blicke auch dorthin und integrieren neue Grünräume auf vielen Ebenen. Zudem werden im Gebäude sehr viele Sportoptionen geboten, um das Bilden von Gemeinschaft zu fördern. In der Erdgeschoßzone etwa gibt es eine Vielzahl an allgemein nutzbaren Bereichen. Das Gebäude sorgt in seiner Bauweise allein schon dafür, dass Arbeitszeit und Freizeit miteinander verschmelzen.