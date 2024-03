Ihr Smartphone wird zum Business-Partner

Redaktionell unabhängig, finanziell unterstützt Kooperation

Professional Flex. Für Unternehmer spielen bei der Mobiltelefonie individuelle Lösungen eine immer größere Bedeutung – jetzt gibt es einen Tarif, der zu hundert Prozent auf das Business maßgeschneidert ist.

Mobiles Arbeiten liegt voll im Trend. Das merkt man allein daran, dass immer mehr Unternehmen mobile Arbeitsplätze anbieten und ihren Mitarbeitern ermöglichen, von überall aus zu arbeiten. Somit kommt auch dem Smartphone eine immer wichtigere Bedeutung in der Arbeitswelt zu. Zahlreiche Unternehmen entwickeln sogar eigene mobile Apps, um mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben und ihre Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren. Aber jedes Unternehmen hat andere Bedürfnisse. Bei vielen Tarifen muss man Kompromisse eingehen. Ein Unternehmen kommuniziert mit internationalen Kunden, ein anderes ist in unterschiedlichsten Mobilnetzen unterwegs oder legt Wert auf firmeninterne Gespräche, die nicht nach draußen dringen sollten – alles Anforderungen, die sich auf die Tarife auswirken können.

Flexible Tarifanpassung

Professional Flex ist ein Tarif von Telekom-Komplettanbieter Drei, der zu hundert Prozent auf das Business zugeschnitten ist. Etwa mit gemeinsamen Einheiten-Pools für alle Mitarbeiter. Die Belegschaft greift zum Fixpreis auf ein Einheiten-Kontingent zu, in dem Minuten, Daten, SMS oder Roaming vereint sind. So kommt es am Ende des Monats zu keinen bösen Überraschungen bei der Abrechnung. Ändern sich die Einheiten, können sie monatlich angepasst werden. Damit hat das Unternehmen sein Budget für die Business-Telefonie jederzeit im Griff. Es gibt bereits zahlreiche Kunden, die auf Professional Flex vertrauen, wie etwa die Volkshilfe. Der soziale Dienstleister unterstützt Menschen in Notlagen und nutzt sowohl Professional Flex als auch den Business Pool. Ein weiterer bekannter Kunde ist Dr. Richard. Das renommierte Busunternehmen verwendet unterschiedliche Tarife, wie etwa Professional Flex Kunde Sprach-/Datenkarten für seine Mitarbeiter, Professional Flex M2M Telemetriekarten und Professional Flex Datenkarten für das Gäste-Wlan in den Bussen. Hier kommen gleich zwei wichtige Vorzüge zur Geltung. Erstens lässt sich der Verbrauch an Datenmengen durch das Business Pool kostengünstig abdecken, zweitens bedarf es gerade in den Bussen ein starkes Mobilfunknetz, um die Zufriedenheit der Kunden hoch zu halten.

Drei investiert rund 1,2 Milliarden Euro in den 5G-Ausbau. Das ist der größte Netzausbau der Unternehmensgeschichte und sorgt dafür, dass 5G in ganz Österreich verfügbar sein wird. Mittlerweile nutzen über eine Million Menschen in Österreich 5G und es sind schon mehr als zwei Millionen 5G-Smartphones im Umlauf. Schätzungen zufolge werden bis 2025 fast 90 Prozent aller verkauften Endgeräte 5G-Handys sein. Dementsprechend ist nachvollziehbar, dass das Interesse an einem Umstieg auf 5G-Smartphones noch nie größer war.

Drei erleichtert diesen Schritt durch günstige Endgeräte und einen unlimitierten 5G-Zugang. Das neue Netz von Drei ermöglicht vor allem auch ultraschnelles 5G+. Es bietet im Vergleich zu herkömmlichem 5G eine noch schnellere und leistungsstärkere drahtlose Konnektivität. Mit 5G+ können Unternehmen von noch höheren Datenübertragungsraten, geringerer Latenz und einer größeren Netzwerkkapazität profitieren. Dies ermöglicht es Unternehmen, noch anspruchsvollere Anwendungen und Dienste zu nutzen, die eine extrem schnelle und zuverlässige Netzwerkverbindung erfordern.

Insgesamt kann 5G+ Unternehmen dabei helfen, ihre Effizienz zu steigern, Innovationen voranzutreiben und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, wie der Digital Impuls Award Jahr für Jahr eindrucksvoll unter Beweis stellt. Die Teilnehmer des Digital Impuls Awards zeigen, wie wichtig die digitale Transformation für Unternehmen ist, um flexibler zu sein, Innovationen voranzutreiben und sich an neue Trends anzupassen.