Karriere Messe EXCELLENCE

Viele junge Talente treffen auf attraktive Arbeitgeber bei der Karrieremesse EXCELLENCE.

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr mit rund 3000 Besuchern, haben Unternehmen auch 2024 wieder die Möglichkeit, sich als attraktiver Arbeitgeber bei der EXCELLENCE, die sich als führende Karrieremesse im Uni-Bereich etabliert hat, zu präsentieren.

Austausch, Vernetzung und das Zusammenbringen von Talenten von morgen mit zukünftigen Arbeitgebern, das steht im Vordergrund und wird von den Ausstellern sowie den Studierenden und Absolventen der Uni Graz ideal genutzt.

Innovative Technik bereichert die Messe. Klaus Ranger

Lebenslauf- und Foto-Check

Neben der beliebten Bewerbungsfoto-Corner gibt es dieses Jahr wieder den Lebenslauf-Check, um genau zu wissen, wie man sich am besten bei potenziellen Arbeitgebern bewirbt!

Der große Andrang lässt sich auch durch viele kostenfreie Highlights erklären: Neben den Aussteller-Ständen ist für Messe-Frühstück, Gewinnspiel und jede Menge Goodies gesorgt. Nicht zuletzt kann man die NGO-Corner nutzen, um sich über die vielfältigen Möglichkeiten der Mitarbeit in zivilgesellschaftlichen Organisationen zu informieren und somit einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.

Die ersten 1000 Besucher dürfen sich auf ein prall gefülltes Goodie-Bag freuen, in dem nicht nur namhafte Produkte von beliebten Firmen stecken, sondern auch wichtige Informationen rund um das Thema Karriere.

Vizerektor Markus Fallenböck eröffnet die Messe. Klaus Ranger

Innovative Silent Talks

Neben einer Fülle an Informationsständen vermitteln Vorträge und Podiumsdiskussionen an einem Tag wesentliches Know-how für den beruflichen Ein- und Aufstieg. Die Bandbreite reicht von Praxiseinblicken wie zum Beispiel in die Sozialpsychiatrie, Dos and Don’ts für die Karriere in der Steuerberatung und Studieren und Arbeiten im Ausland über Informationen zu verschiedensten Branchen und Berufsfeldern bis zum Thema Selbstständigkeit.

Wie im letzten Jahr garantiert das innovative Format „Silent Talks“ auf der Messebühne ein unvergessliches Erlebnis: Mittels Kopfhörer können Teilnehmer den Gesprächen am Podium folgen und gleichzeitig ins Messegeschehen eintauchen.

Wollen Sie als Aussteller Ihre Zielgruppe erreichen, dann sichern Sie sich einen Standplatz auf der EXCELLENCE und knüpfen Sie unzählige neue Kontakte zu jungen Talenten der Universität Graz.