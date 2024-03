Innovatives Studium & weltweite Chancen

Jetzt informieren und für den Studienstart im Herbst bewerben!

Studierende der renommierten Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck profitieren von der einzigartigen Verbindung von Wissenschaft und Praxis, hohen Internationalität, lösungsorientierten Forschung sowie einem weltumspannenden Netzwerk. 30 Bachelor- und Masterstudien sowie zwei Doktoratsprogramme in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie und Life Sciences vermitteln aktuelles Know-how und bereiten Studierende am MCI auf verantwortungsvolle Aufgaben in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vor.

Online Infosessions

Am 12. und 13. März 2024 gibt es die Gelegenheit, das Studien- und Weiterbildungsangebot der Unternehmerischen Hochschule® im Rahmen von virtuellen Info­veranstaltungen, den MCI Online Infosessions, kennenzulernen.

Jetzt anmelden: mci.edu/online-infosession

Angebot am Puls der Zeit

Laufende Zukunftsorientierung ist eine der tragenden Säulen der Unternehmerischen Hochschule®. Mit dem neuen Master Mechatronik – Automation, Robotics & AI ab Herbst 2024 oder dem Executive MBA Health Management (in Vorbereitung) gibt es weitere innovative Möglichkeiten, die in künftig herausfordernden Bereichen aus­sichtsreiche Entwicklungsoptionen eröffnen.

Jetzt informieren: mci.edu/studienangebot

MCI Weiterbildung

Bereits im Berufsleben stehenden Personen eröffnen sich am MCI neue Wege: Ambitionierten Persönlichkeiten unterschiedlicher Managementebenen bieten sich mit Seminaren, Kurzprogrammen und international anerkannten Mastergraden MBA & LL.M spannende Karriereoptionen.

Bis 31.03.2024 vom –10 % Early Bird Bonus auf Executive-Master-Programme profitieren!

Jetzt informieren: mci.edu/weiterbildung

Bewerbung

Eine rechtzeitige Bewerbung sichert den begehrten Studienplatz an der Unternehmerischen Hochschule® und schafft Planungssicherheit für die Verwirklichung von Träumen und Karrierezielen.

Die nächste Bewerbungsfrist für einen Studienstart im Herbst ist der 31. März 2024.

Online: mci.edu/bewerbung

Auch als Arbeitgeber begehrt

Vom „trend“-Ranking 2023 zu den besten Arbeitgebern Österreichs gereiht, kann sich die Unternehmerische Hochschule® nicht nur über eine hohe Weiterempfehlungsrate freuen, sondern auch mit einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit durch zahlreiche moderne Benefits punkten.

Offene Stellen sind zu finden unter: mci.edu/jobs