Der kulturelle Frühling am Wolfgangsee

Jubiläum. Heuer feiert der Wolfgangsee den 1100sten Geburtstag seines Patrons, des Heiligen Wolfgangs.

Im Jubiläumsjahr des Heiligen Wolfgangs, Patron des Wolfgangsees, sind zahlreiche Feierlichkeiten, Veranstaltungen und Gedenktreffen geplant, um diese große historische Persönlichkeit zu würdigen. Speziell am Wolfgangsee will man diesen freudigen Anlass nutzen, das Leben und Wirken des ehemaligen Bischofs von Regensburg ins Bewusstsein der Menschen zu rücken.

Waren es früher an die 80.000 Pilger und Wallfahrer, die jährlich am Wolfgangsee Erlösung von ihren Leiden suchten, so sind es nun Gäste, die in den Orten St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang Erholung, Kulinarik und ein vielseitiges Freizeitangebot finden.

Die Region um den Wolfgangsee startet voller Tatendrang und Freude in das Jubiläumsjahr. Besonders wichtig ist dabei die Sicherung des kulturellen Erbes in der Region.

Kunstfestival

Das „Art Circle International Kunstfestival“ für bildende Künste kehrt vom 28. April bis zum 5. Mai 2024 zum zweiten Mal zurück an den Wolfgangsee. 22 Künstler:innen aus 15 Nationen und drei Kontinenten arbeiten eine Woche lang in den sechs Art-Circle-Hotels in St. Wolfgang und lassen sich dabei von Interessierten über die Schultern blicken. Die in dieser Woche entstehenden Arbeiten zum Thema „1100 Jahre Heiliger Wolfgang“ werden im Rahmen einer Ausstellung im Erlebnisquartier der Schafberg-Bahn vom 4. Mai (ab 18.30 Uhr) bis zum 5. Mai (17 Uhr) in St. Wolfgang präsentiert. Lang schon gilt der Wolfgangsee in Kunst- und Kulturkreisen als Quelle großer Inspiration. „Es ist die besondere Ausstrahlung des Wolfgangsees, die von Künstlern genutzt wird. Für unsere Hotelgäste bietet sich die einzigartige Gelegenheit, das Entstehen der Kunstwerke hautnah miterleben zu können,“ erklärt Initiator Roland Ballner.

Der Prozess und die fertigen Werke, die im Rahmen der „Art Circle International“ entstanden sind, können im April und Mai bewundert werden. beigestellt

Präsentation in der Kirche

Im Wolfgangjahr 2024 überrascht das Art Circle International Kunstfestival mit einer Besonderheit. In der St. Wolfganger „Schatzkammer“, der Wallfahrtskirche zum Heiligen Wolfgang, wird eine Auswahl von neu entstandenen Wolfgang-Kunstwerken präsentiert.

Auf Tuchfühlung mit den großen Künstler:innen vergangener Epochen – Michael Pacher, Meinrad Guggenbichler und Thomas Schwanthaler, die über Jahrhunderte die Weltkunst geprägt haben – bieten die zeitgenössischen Arbeiten der Art-Circle-International-Künstler:innen einen sehenswerten Kontrast.

Mystical auf der Seebühne

Als Höhepunkt von „1100 Jahre Heiliger Wolfgang“ wird das mystische Musical „WOLF – Das Mystical“ von Franzobel auf der neuen, gänzlich überdachten Salzkammergut Seebühne am Wolfgangsee präsentiert. Insgesamt wird es bis 22. Juni zehn Aufführungen geben. Die Uraufführung am 23. Mai 2024 öffnet eine neue Kulturdimension, und bereits die Anreise an Bord der Wolfgangsee-Schifffahrt lässt den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Hl. Wolfgang und lassen Sie sich an den malerischen Wolfgangsee entführen. Informationen und Buchung unter: www.wolfgangsee.at