Studierenden und Alumni der WU Executive Academy bieten sich neue Lernerfahrungen, persönliche Weiterentwicklung und berufliche Chancen.

Entlang der drei Cs – Career, Content und Community – spinnt sich der Netzwerk-Gedanke durch alle Ebenen der WU Executive Academy. Welches umfangreiche Portfolio allen Studierenden des Executive MBA und Master of Laws zur Verfügung stehen, erklären Dekanin Barbara Stöttinger und Mae Leyrer, Global Executive MBA Alumna der WU Executive Academy.

Die Business School der Wirtschaftsuniversität kann mit ihren Executive MBA- und Leadership-Programmen nicht nur auf die seltene internationale Triple-Akkreditierung verweisen, auch die handverlesene Community der Ab­­solventInnen bedeutet einen enormen Mehrwert: „Wir sind stolz auf unsere Alumni-Community mit Toppositionen in aller Welt“, sagt Barbara Stöttinger. „Für viele unserer Studierenden war das Netzwerk auch ein Kriterium, sich für eines unserer Programme zu entscheiden.“

Beste Begleitung

Die Studierenden werden von Beginn an in ihrer Karriereentwicklung gefördert und begleitet. „Dabei spielt unser Netzwerk aus mehr als 5000 Alumni weltweit eine maßgebliche Rolle“, sagt Mae Leyrer. Die Transformationsexpertin profitierte selbst als Studierende von den Kontakten zu ihren KommilitonInnen, heute kümmert sie sich um die Vernetzung der Alumni.

Weibliche Führungskräfte finden Support im Female Leaders Network der WU Executive Academy, bei dem sich erfolgreiche Frauen gegenseitig in Karrierefragen unterstützen und Netzwerktreffen mit spannenden Speakerinnen veranstalten. Auch Coaching- und Mentoringprogramme des Career Accelerator Program helfen den Studierenden schon früh bei ihrer weiteren Karriereentwicklung. Dank der Dreifachakkreditierung unter anderem mit dem internationalen AMBA-Gütesiegel bietet die WU Executive Academy ihren Studierenden mit dem AMBA Toolkit wertvolle digitale Tools, um ihre Karriere weiter in die für sie richtige Richtung voranzutreiben.

Die Initiative „Making it in Austria“ ist eine virtuelle Gruppe aus ExpertInnen, MentorInnen und Alumni, die aktuellen Studierenden und AbsolventInnen, die in Österreich Karriere machen möchten, mit Karriere-Services und individuellen Coachings zur Seite steht.

Bei den Virtual Career Days wiederum haben die Studierenden die Gelegenheit, die Career Partners beim Speed Dating näher kennenzulernen.

Lernen von den Peers

Ein wesentliches Asset des Netzwerks ist das Lernen von den StudienkollegInnen. „Häufig bleiben nicht nur berufliche, sondern vor allem auch freundschaftliche Kontakte bis weit über das Studium oder den Lehrgang hinaus bestehen, man hilft einander auch in der Karriere, beim Vermitteln von Kontakten oder bei Fragen zur eigenen Branche, zum eigenen Markt weiter. Das gewährleisten wir mit unserem digitalen Social Network WU EA Connect“, sagt Mae Leyrer.

Internationale Ausrichtung

Nichts ist wichtiger als das Lernen durch Erfahrung oder durch Einblicke in eine andere Welt. Für den internationalen Blick sorgen die International Immersions in den EMBA-Programmen. Die Auslandsaufenthalte werden gemeinsam mit Partneruniversitäten etwa in den USA, Asien oder Südamerika und Unternehmen organisiert. Die Studierenden erhalten Einblicke in andere Kulturen, andere Länder und Märkte und in andere Branchen.

Barbara Stöttinger abschließend: „Es gibt keinen besseren Karriereturbo als ein gutes Netzwerk.“