Exquisites Catering für unvergessliche Feiern

Perfekte Firmenfeiern, Kongresse und Weihnachtsfeiern von Gerstner.

Für eine unvergleichliche Veranstaltung muss einfach alles stimmen. Von einer fantastischen Location über verführerisches Essen bis hin zum perfekten Service. Gerstner bietet maßgeschneiderte Lösungen, die den einzigartigen Charakter jeder Veranstaltung unterstreichen.

Im Jahr 1873 nahm Zuckerbäckermeister Anton Gerstner mit seinen Produkten an der Wiener Weltausstellung teil und erhielt eine Goldmedaille für seine beindruckenden Ausstellungsstücke. Er wurde aber auch von Kaiser Franz Joseph höchstpersönlich beauftragt, bei der Weltausstellung für das leibliche Wohl der Gäste im Kaiserpavillon Sorge zu tragen. Der Grundstein für das Catering in Österreich war somit gelegt und Gerstner mit dem vom Kaiser verliehen Titel „K. u. K. Hoflieferant“ künftig bei sämtlichen Veranstaltungen, Banketten und Empfängen am Hof für das Catering verantwortlich

Das erfahrene Gerstner Event-Team sorgt sich im Sinne dieser großen Tradition um jedes Detail, von der Planung bis zur Umsetzung. So wird stets aufs Neue sichergestellt, dass Firmenfeiern, Kongresse, Hochzeiten und natürlich auch Weihnachtsfeiern zu einem unvergesslichen Event werden.

Die Tafelinszenierungen punkten ebenso wie die Gourmetfreuden.

Beeindruckende Locations

Mit Gerstner entdeckt man die perfekte Verbindung von exquisitem Catering, einzigartigen Locations und zuverlässiger Organisation. Die beeindruckenden Locations wie die historischen Salons Privés im Palais Todesco, die Kuppelhalle im Kunsthistorischen Museum oder die Wiener Staatsoper begeistern Gäste aus aller Welt. Die Messe Wien oder das Wien Museum bieten eine ausgezeichnete Kulisse für größere Veranstaltungen in modernem Rahmen.

Von festlichen Weihnachtsfeiern in historischen Gemäuern bis hin zu großen Kongressen in einem der führenden Veranstaltungszentren – das Gerstner-Team findet die passende Location.

Viele Köstlichkeiten stehen auf den Menüs

Feinster Genuss in Perfektion

Der Catering-Service verwöhnt Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Von festlichen Menüs über Buffets bis hin zu Fingerfood-Kreationen oder den bekannten Naschereien wie Punsch­krapferl oder Makronen des Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker – es ist die vielfältige Auswahl an Speisen, die den Gästen stets noch lang in Erinnerung bleibt.

Egal, ob eine kleine Feier im engsten Kreis oder ein großes Event für Hunderte Gäste geplant ist – Gerstner steht mit maßgeschneiderten Angeboten und kreativen Ideen zur Seite und macht jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Mit seiner langjährigen Erfahrung, höchstem Engagement für Qualität und dem Streben nach Perfektion ist Gerstner der beste Partner für unvergleichliche Veranstaltungen, die lang in Erinnerung bleiben.

und sie werden stilvoll in Szene gesetzt.