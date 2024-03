Menschen und Karrieren – der neue HR-Podcast

Entdecken Sie den Iventa HR-Podcast: Authentische Einblicke, Lösungsansätze sowie Inspiration für die eigene Entwicklung.

In einer Welt, in der die Art und Weise, wie wir arbeiten, sich kontinuierlich weiterentwickelt, präsentiert Iventa mit Stolz den neuesten Kanal für Einsichten und Inspiration: den Iventa HR-Podcast. Seit 19. März 2024 öffnet „Menschen & Karrieren“ ein Fenster zu den Geschichten und Karrieren interessanter Persönlichkeiten aus der Wirtschaft. Martin Mayer, Managing Partner der Iventa Group, nutzt dieses Medium, um den Dialog über die Zukunft der Arbeit zu eröffnen und zu vertiefen. „In einer Zeit des Wandels ist es unser Ziel, Wissen und Erfahrung zu teilen, um sowohl Fachleute als auch die breite Öffentlichkeit zu bereichern“, erklärt Mayer.

Warum Podcast?

Der Podcast „Menschen & Karrieren“ eröffnet eine Plattform für tiefgründige Gespräche mit führenden Köpfen der Branche. „Wir haben diesen Kommunikationsweg gewählt, weil er uns erlaubt, auf persönliche und direkte Weise authentische Geschichten und wertvolle Erkenntnisse zu teilen“, so Mayer.

Pionier*innen im Gespräch

In den ersten Episoden begrüßt Martin Mayer zwei außergewöhnliche Gäste: Susanne Stein-Pressl, geschäftsführende Gesellschafterin des juristischen Fachverlags Manz, und Paul Blaguss, geschäftsführender Gesellschafter der Blaguss-Gruppe. Stein-Pressl teilt Einblicke in die digitale Transformation im Verlagswesen und die Bedeutung von Anpassungsfähigkeit und Innovation. Blaguss erörtert die Herausforderungen und Chancen in der Mobilitäts- und Transportbranche, betont die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit und zukunftsorientiertem Denken.

Susanne Stein-Pressl, die geschäftsführende Gesellschafterin von Manz, eröffnet die erste Folge. In einem offenen Gespräch mit Martin Mayer teilt sie ihre Erfahrungen und Einsichten, die nicht nur für HR-Profis von Wert sind. Stein-Pressl spricht über die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung im Verlagswesen und spricht sehr offen über den plötzlichen Tod ihres Vaters und ihren somit jungen Start als Geschäftsführerin mit 27 Jahren.

Die Episode taucht tief in die Diskussion über die Notwendigkeit ein, traditionelle Geschäftsmodelle zu überdenken und neue Wege zu beschreiten. Stein-Pressl erläutert, wie der Manz Verlag auf die Veränderungen im Markt reagiert und dabei seine Kernwerte bewahrt hat. Ihre Erkenntnisse bieten wertvolle Lektionen für alle, die sich in einer sich wandelnden Arbeitswelt zurechtfinden möchten.

„Menschen & Karrieren“ ist mehr als nur ein Podcast; es ist eine Einladung, gemeinsam die Zukunft zu erkunden. Mit jeder Episode öffnet sich ein neues Kapitel voller Geschichten, die informieren, inspirieren und zum Nachdenken anregen.

Der Iventa HR-Podcast ist ein unverzichtbares Angebot für alle, die sich für Menschen und ihre beruflichen Karrieren interessieren und die auf der Suche nach Inspiration für ihre eigene Entwicklung sind.

Fenster zur Zukunft

Durch die Gespräche im Iventa HR-Podcast entsteht ein vielschichtiges Bild der Arbeitswelt von morgen. Themen wie die Überwindung von Barrieren für Frauen in Führungspositionen, die Integration neuer Technologien am Arbeitsplatz und die Schaffung einer Kultur, die Innovation fördert, stehen im Mittelpunkt.

„Unser Ziel ist es, Zuhörer*innen nicht nur Informationen zu liefern, sondern sie zu inspirieren und zum Nachdenken anzuregen“, sagt Mayer.

Finden Sie den Iventa HR-Podcast auf Ihrer bevorzugten Plattform und werden Sie Teil unserer wachsenden Gemeinschaft. Gemeinsam erkunden wir die Zukunft der Arbeit und wie wir sie zum Besseren gestalten können.