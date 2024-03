Immobilien – Langfristig attraktive Kapitalanlage 

Bauherrenmodell Plus am Tiergartenweg.

Bauherrenmodell Plus am Tiergartenweg. IFA AG

Nachfrage nach Investments in leistbares Wohnen auf hohem Niveau.

Der Immobilienmarkt blickt auf herausfordernde Jahre zurück: Hohe Zinsen und gestiegene Baukosten sowie die umstrittene KIM-Verordnung haben die Nachfrage nach Wohnungseigentum stark reduziert und die Bautätigkeit eingebremst. Laut Schätzungen von Experten soll 2024 mehr Stabilität bringen. Die für den Wohnungsmarkt kritische Neubauleistung ist beeinträchtigt: 2021 wurden rund 60.000 Baubewilligungen erteilt, im Jahr 2023 nur noch rund 40.000. Dem gegenüber steht ein hoher Bedarf nach hochwertigem und leistbarem Wohnraum.

Die Attraktivität von Mietobjekten im Vergleich zum Immobilienkauf nimmt aufgrund der KIM-Verordnung und gestiegener Zinsen immer weiter zu. Bei geförderten Mietwohnungen – vor allem in Städten wie Wien oder Graz – ist daher mit einer Wohnraumverknappung zu rechnen. Investments in geförderten Wohnbau sorgen nicht nur für Abhilfe im angespannten Wohnungsmarkt, sondern erweisen sich aufgrund der positiven Nachfragesituation als langfristig attraktive Kapitalanlage.

Marktdynamiken

Anleger:innen haben dank der aktuellen Marktlage die Chance, von der zukünftigen Marktentwicklung und der wertstabilen Asset-Klasse Immobilien zu profitieren. IFA navigiert den Immobilienmarkt seit mehr als vier Jahrzehnten. Dank dieser umfangreichen Erfahrung werden Marktentwicklungen frühzeitig erkannt und Entwicklungen mithilfe vorausschauender Planung genützt. Aufgrund der reduzierten Bautätigkeit wird ein Nachfrageüberschuss bei hochwertigem und leistbarem Wohnraum in Österreich erwartet. IFA schafft diese dringend benötigten, geförderten Mietwohnungen und fokussiert damit auf ein äußerst stabiles Segment mit langfristigem sozialwirtschaftlichen Mehrwert. Der Nachfrageüberhang wird auch durch die Verlagerung vom Wohnungskauf, welcher durch erhöhte Zinsen oder auch die KIM-Verordnung erschwert wird, hin zum Mietmarkt gestärkt. Investor:innen profitieren in diesem Umfeld von der wachsenden Nachfrage sowie durch Sicherheiten wie indexierte, inflationsgesicherte und geförderte Mieteinnahmen, einer hohen Auslastung und stabilen Renditen. Dazu kommen die mögliche steuerliche Optimierung, gemeinsame Vermietung über einen Mietenpool sowie das IFA Asset Management zur Koordination der Bewirtschaftung der Immobilie über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

Attraktive Investmentoption

Aktuell bietet IFA Investor:innen am Tiergartenweg 32a–32e ein Bauherrenmodell Plus an. Anleger:innen profitieren von den umfangreichen Vorzügen des IFA Bauherrenmodells, wie inflationsgesicherten Mieteinnahmen, einer attraktiven Planrendite von rund 5,5%, öffentlichen Förderungen und steuerlichen Begünstigungen sowie der IFA Vermietungsgarantie für 12 Monate ab Erstvermietung, und als besonderes Highlight kann beim Bauherrenmodell Plus am Tiergartenweg zugeordnetes Wohnungseigentum erworben werden. Dies ist bereits ab rund 113.000 Euro Eigenkapital, zahlbar über zwei Jahre (rund 56.500 Euro p.a.), möglich. Geplanter Baustart ist im Sommer 2024, die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2026 geplant.



