„Die Grenzen des Machbaren definieren“

Alle Themen des öffentlichen Diskurses stehen unter Dauerbeschuss. Die Manipulation ist alltäglich und wird immer stärker: Denken Sie nur an die Sicherheit von Impfstoffen oder an den Klimawandel . . . Wir müssen uns als Gesellschaft darauf verlassen können, dass die Informationen und Daten, die wir zu Gesicht bekommen, authentisch sind. Das ist in einem Umfeld, wo selbst Politiker Opfer von Deepfake- und Voicefake-Angriffen werden können, nicht mehr selbstverständlich. Informationen, die anonym sind und ohne Quelle daherkommen, könnten auch von Chat GPT oder einer Trollfabrik in Russland stammen. Alles, was das Vertrauen in die Institutionen untergräbt, destabilisiert die Demokratie. Deshalb braucht es Diskussionen über digitale Ethik und einen klaren Fokus auf digitalen Humanismus: Wir müssen unsere Gesellschaft schützen.