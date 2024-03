Kommt Urlaubszeit, kommt Rad

Ein Radurlaub im Sommer verspricht die perfekte Mischung aus Freiheit auf zwei ­Rädern, frischer Luft und unvergesslichen Landschaftsimpressionen.

Der kühle Fahrtwind im Haar. Die Schönheit der vorbeiziehenden Landschaft. Nur das eigene Schnaufen stört die grenzenlose Idylle. Klingt verführerisch? Dann ab in den Sattel und auf nach Niederösterreich, wo sechs fein kuratierte Rad-Entdeckertouren auf Sie warten. Ein kleines, feines Hotel, ein verstecktes Wirtshausjuwel, ein unentdecktes Kleinod. Es folgen Geheimtipps, die nur Locals kennen oder gute Freunde vor Ort empfehlen.

Entlang idyllischer Gewässer

Die Reise beginnt am Ybbstalradweg. Dort sorgen kühle Flüsse, wilde Bäche und malerische Badeseen für erfrischende Zwischenstopps. Eine einzigartige Tour, die durch unberührte Natur und vorbei an echten Kraftplätzen führt. Geschlafen wird in kleinen, feinen Hotels. Gegessen in urigen Wirtshäusern. Radlerherz, was willst du mehr? Ist die Antwort auf diese Frage: Action? Dann sind mit Sicherheit die Wexl Trails das ideale Ziel.

Actiongeladene Trails

Wer bei den Begriffen Flow Trails, Jumplines oder Downhill nicht fragend die Stirn runzelt, ist hier perfekt aufgehoben. Adrenalin, Action und Freiheit werden hier großgeschrieben. In welches Bett man abends dann erschöpft fällt, erfahren Sie übrigens genauso wie die besten Geheimtipps, um die verbrannten Kalorien wieder aufzufüllen. Doch nicht nur beim Heizen über die abenteuerlichen Down­hill-Strecken lassen sich echte Grenzerfahrungen sammeln.

Denn der Iron-Curtain-Trail trainiert nicht nur die Kondition, sondern auch das Geschichtsverständnis. Vorbei an alten Panzerstraßen, Grenzzäunen und historischen Bunkern erlebt man am Rad die Überreste des Eisernen Vorhangs. Bevor es jedoch zu nachdenklich wird, führen ein paar exzellente Tipps an der Strecke an Orte, wo der Genuss im Vordergrund steht. Einen ganz anderen Aspekt der Geschichte beleuchtet die Entdeckertour durch den inspirierenden Wienerwald.

Die zauberhafte Landschaft Niederösterreichs lässt sich wunderbar mit dem Rad erkunden – ob auf abenteuerlichen Trails, Forstwegen oder gemütlichen Straßenrouten. Die zauberhafte Landschaft Niederösterreichs lässt sich wunderbar mit dem Rad erkunden – ob auf abenteuerlichen Trails, Forstwegen oder gemütlichen Straßenrouten. Die zauberhafte Landschaft Niederösterreichs lässt sich wunderbar mit dem Rad erkunden – ob auf abenteuerlichen Trails, Forstwegen oder gemütlichen Straßenrouten. Franziska Consolati Die zauberhafte Landschaft Niederösterreichs lässt sich wunderbar mit dem Rad erkunden – ob auf abenteuerlichen Trails, Forstwegen oder gemütlichen Straßenrouten. Franziska Consolati

Kultur und Genuss im Fokus

Wo einst der Adel in seinen Schlössern wohnte, führt die Klöster Kaiser Künstler Tour von einem Kunst- und Kulturhighlight zum nächsten. Beim Radeln durch die Landschaft kann man künstlerische Intelligenz hautnah erfahren. Die ganze Inspiration, die am Weg liegt, darf sehr gern mitgenommen werden. Von modern bis klassisch – ganz wie die Kunst –, so präsentiert sich übrigens auch die Kulinarik entlang der Strecke. Falls einem bei all den Diskussionen über Kunst und Kultur die Kehle langsam trocken wird, legt man am besten noch ein paar Extratage auf dem Rad drauf und gesellt sich zu den Gassenbesten der Kellergassen.

Rund um Retz wohnt der Wein in kleinen, idyllischen Häuschen und wartet auf durstige Radler. Die Sternfahrten um Retz sind wie ein Navi, das einen entlang der dazugehörigen Weingärten zielsicher durch die schönsten Kellergassen führt. Bei aller Euphorie sei nur noch schnell an das inoffizielle Motto erinnert: Don’t drink zu viel and bike!

Zeit für eine Pause

Bis jetzt führten die Entdecker­touren zu erfrischenden Badeseen, ­actiongeladenen Trails, Zeugen der Geschichte, Highlights der Kunst- und Kulturszene sowie zu den ­Helden der Kellergassen. Zeit, es einmal auch etwas ruhiger anzu­gehen.

Ganz unter dem Motto „Einmal Energie volltanken, bitte“ geht es zu guter Letzt ans Donauufer. Der längste und berühmteste Fluss Österreichs erzeugt Strom, befördert Menschen und Waren und bringt Leute weltweit zum Walzertanzen. Genauso vielseitig wie die Donau selbst ist auch sein Donauradweg. Mit Plätzen zum Energietanken, für unvergessliche Begegnungen und Erlebnisse, die das Herz im Dreivierteltakt schlagen lassen.

Die Rad-Entdeckertouren Niederösterreich im Detail Entlang der Ybbs und Erlauf

Am Ybbstal- und Erlauftalradweg entlang radeln und sich dabei so wohl wie ein Fisch im Wasser fühlen.

Ybbstalradweg, 108 km und Erlauftalradweg, 59 km Donauradweg – Eurovelo 6

Die Donau fabriziert eine gewaltige Menge Energie, und wer am Donauradweg entlangradelt, lernt seine besten Lebensgeister kennen.

Etappe Ybbs–Bratislava 210 km Iron-Curtain-Trail – Eurovelo 13

Der Iron-Curtain-Trail erzählt als perfekter Storyteller Geschichte durch Relikte aus der Vergangenheit.

Radweg-Etappe, Gmünd–Retz 199km Wexl Trails

Lust auf Berge, Freiheitsgefühle und Adrenalinkicks? Dann rein in die Montur, rauf aufs Bike und ab auf die Wexl Trails.

Panoramatrails 61 km, Trailpark 22 km Sternfahrten rund um Retz

Oft kommt es nicht vor, dass man ein Kulturgut „durchradeln“ kann. Die Sternfahrten rund um Retz machen da eine Ausnahme.

Reblaus-Express-Radroute, 50 km; Weinviertel-DAC-Radroute, 56 km; Weinviertel-Kellergassen-Radroute, 51 km; Wein- und Kultur-Radroute, 56 km Klöster Kaiser Künstler Tour

Eine Inspiration nach der anderen gibt’s für kunst- und kulturaffine Radler:innen auf der Klöster Kaiser Künstler Tour.

Trekkingtour ab Thallern/Gumpoldskirchen, 60 km Mehr unter: niederoesterreich.at/entdeckertouren-rad

Kontakt Sie planen einen Radurlaub oder eine Radtour in Niederösterreich? Nähere Auskunft erhalten Sie telefonisch unter

+43 (0)2742/9000-9000, per E-Mail an info@noe.co.at oder über Facebook und Instagram unter visitniederoesterreich.