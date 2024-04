Goodbye, Winterblues: Traumziele zum Entspannen

Ein grauer Himmel und kühle Temperaturen: Auch wenn sich der aktuelle Winter dem Ende entgegenneigt, gibt es derzeit gute Gründe, sich weit wegzuträumen – und mit den passenden Reiseplänen der nächsten kalten Jahreszeit einfach zu entfliehen.

Die Koffer packen, alle Hektik hinter sich lassen und dem deutschen Winter die kalte Schulter zeigen: Wer angesichts des trüben Wetters davon träumt, in der nächsten kühlen Saison einfach abzutauchen, dem bieten die fernen Küsten unserer Erde alle Möglichkeiten, diese Reisewünsche zu erfüllen. So begeistert das andere Ende der Welt nicht nur mit berühmten Höhepunkten wie Sydney und den neuseeländischen Fjorden, sondern hält auch echte Geheimtipps bereit. Rund 240 Kilometer trennen Tasmanien von den Küsten des australischen Festlandes. Aufgrund dieser abgeschiedenen Lage hat sich hier über Millionen von Jahren eine eigene Welt entwickelt, in der Wombats, Wallabys und Tasmanische Teufel ihre Heimat haben. Die deutschen Wintermonate sind mit Durchschnittstemperaturen von 24 °C die beste Reisezeit, um dieses Naturparadies aus alpinen Seen, Regenwäldern und fruchtbaren Weinregionen zu entdecken.

Paradiesisch durch den Winter

In der Sonne entspannen und die Kraftreserven wieder auffüllen – für dieses Ziel vieler Winterreisender bietet Ozeanien großartige Möglichkeiten. Mit einer Fläche von 166 Millionen Quadratkilometern ist der Pazifik das größte Meer der Welt und begeistert auf unzähligen Inseln und an exotischen Küsten mit paradiesischen Orten für eine entspannende Auszeit in der Wärme. Vulkanaktivitäten haben in den Weiten der Südsee die insgesamt 332 Inseln der Fidschis erschaffen. An insgesamt 1.100 Kilometer Küste finden sich feinsandige Strände und einsame Buchten. Die von Einflüssen der Zivilisation weitgehend ungestörte Natur der Fidschis zeigt sich auch unter Wasser: Zwischen den von bunten Korallen bewachsenen Riffen tummeln sich Hunderte Fischarten. Auf einem ausgiebigen Schnorchel- oder Tauchgang lassen sich unter dem Meeresspiegel gelegene Canyons und verborgene Höhlen entdecken.

Entfliehen Sie dem Wintergrau und tanken Sie Wärme und Sonne auf den paradiesischen Stränden der Südsee. Beigestellt

Zwischen Abenteuern und Entdeckungen

Auch im Indischen Ozean locken farbenfrohe Unterwasserwelten – etwa vor der von steil aufragenden Granitfelsen umrahmten Anse Source d’Argent. Dieses Naturparadies auf der Seychellen-Insel La Digue gilt Reisenden und Touristikfachleuten als schönster Strand der Welt. Echte Abenteuer versprechen die Weiten des afrikanischen Festlandes. „Serengeti“ – „das endlose Land“ – tauften die Massai die sich über 30.000 Quadratkilometer erstreckende Savanne im Norden Tansanias. Mehr als 1,5 Millionen Tiere haben in diesem UNESCO-Welterbe ihr Zuhause, darunter Zebras und Gnus, Gazellen und Elefanten. Beste Chancen auf ausgiebige Tierbeobachtungen bietet ebenfalls der Kruger-Nationalpark, der als Heimat von unzähligen Säugetier- und Vogelarten zu Recht als das wilde Herz Südafrikas gilt.

Das wilde Herz Afrikas – der Serengeti-Nationalpark. GettyImages

Entdeckerlust und der Wunsch nach Entspannung lassen sich an Asiens vielfältigen Küsten hervorragend verbinden. So ist die Halong-Bucht im Norden Vietnams trotz des geschäftigen Treibens in ihren schwimmenden Dörfern ein einzigartiger Platz der Ruhe, die sich beim Blick auf die dichtbewachsenen Inseln, das dunkelgrüne Wasser und die weißen Strände wie von selbst einstellt. Auch in Asiens quirligen Megacitys lassen sich immer wieder Orte der Stille und der Einkehr finden – ob in Form von kunstvoll geschmückten Heiligtümern, die seit Generationen die Gläubigen anziehen, oder in gepflegten Parks, in denen Tai-Chi und Qigong praktiziert werden. Einen spannenden Kontrast zu dieser traditionellen Lebensweise bietet die futuristische Architektur in Asiens Millionenstädten: Stolze 290 Meter etwa erhebt sich das Tanjong Pagar Centre über die Straßen von Singapur, nur eines der Highlights der schillernden Skyline. Wie perfekt menschliche Schaffenskraft und die Schönheit der Natur harmonieren können, davon zeugt ein Besuch der Gardens by the Bay, in denen die vertikalen Gärten der Supertrees und der Artenreichtum des Flower Domes staunen lassen.

Die traditionelle Fischerei wird in Vietnam bis heute gepflegt. iStock

Eine Reise mit Hapag-Lloyd Cruises ist eine ganz besondere Art, an den schönsten Zielen der Ferne zu entspannen und der kalten Jahreszeit in der Heimat zu entfliehen. Die Luxuskreuzfahrtschiffe EUROPA und EUROPA 2 des Hamburger Traditionsunternehmens steuern im Winter 2024/2025 auf herrlichen Routen die Küsten Ozeaniens, Afrikas und Asiens an. Während Sie an Land nach Ihren Wünschen Entspannung und Entdeckungen kombinieren, genießen Sie an Bord höchsten Komfort und vielfältige Möglichkeiten. So bieten die großzügigen Spa-Bereiche alle Optionen, um sich dem eigenen Wohlbefinden zu widmen, und in den erstklassigen Restaurants können Sie Ihre Reiseregion auch kulinarisch entdecken. Wie Sie Ihre Zeit auf See auch gestalten – an Bord der EUROPA und EUROPA 2 rückt der Alltag ebenso in weite Ferne wie der deutsche Winter.