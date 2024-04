Wenn der Appetit als Kompass dient 

Entdeckertouren durch Niederösterreichs Weinlandschaften: Eine Reise durch Geschmack und Tradition.

Essen ist mehr als nur Essen. Es schafft Verbindungen und Erinnerungen. Es belohnt nach Wanderungen und Radtouren. Es verleiht Kulturevents Geschmack. Ob Wein oder Most, innovative Talente am Herd oder geschichtsträchtige Heurige, in Niederösterreich wird die Reise zum Erlebnis, weil Natur, Kultur und Kulinarik gekonnt zusammenspielen.

Wenn der Wein neben Strömen fließt, eröffnet sich von Wachau bis Carnuntum ein ganzer Kosmos an Geschmäckern. Urmeer oder Sonne herausschmecken? Das geht bei der Entdeckertour durch die sechs Weinbau­gebiete entlang der Donau. Bei „Genuss on Tour in der Wachau“ macht man sich zusammen zu Fuß oder mit der Zille, dem traditionellen Holzboot auf der Donau, auf den Weg zu den kulinarischen Hotspots der Wachau, die bis zuletzt eine Überraschung sind.

(Natur-)Bühnen des guten Geschmacks sind im Weinviertel Bauernläden, Greißlereien und die Veranstaltungsreihe „Tafeln im Weinviertel“. Sie inszenieren die Erzeugnisse der Region bestmöglich und ersparen dem Genuss jeden Umweg. Ein Glück für die Produzenten – aber auch für uns Genussmenschen. Endlich können wir wieder die frischesten Produkte kaufen oder sie uns inmitten der Weingärten und Kellergassen, veredelt von den besten Köchen des Landes, schmecken lassen.

Größte Weinvielfalt

Der Wienerwald gilt als Ursprung der Heurigenkultur. Diese Geschichtsstunde wird aber sicher nicht trocken. Als Anschauungsmaterial warten nämlich fast vergessene Rebsorten, wie Zierfandler und Rotgipfler, die neben weiteren Weinen und Spezialitäten entlang der Genussmeile, der „längsten Schank der Welt“, verkostet werden können.

Zwischen den Weinreben Niederösterreichs finden sich nicht nur edle Tropfen, sondern auch kulinarische Highlights. Niederösterreich Werbung/Julius Hirtzberger

Zum Abschluss der vinophilen Entdeckertouren sagt der Fuchs zum Hasen: Cheers! Denn im Kamptal, wo besondere Boden- und Klimabedingungen herrschen, wissen findige Waldviertler diese zu nutzen. Beweis dafür sind die Pet-Nat-Linie „Fuchs und Hase“ und weitere biologische Terroirweine. Doch nicht nur die Keller bringen Großes hervor. Auch aus den Küchen werden großartige Speisen auf internationalem Niveau serviert.

Von der Traube zur Birne

Im Mostviertel dreht sich wiederum das ganze Jahr alles um die Mostbirne. Wir starten bei 300.000 blühenden Birnbäumen und enden erst beim veredelten Obst – als sortenreiner Birnenmost, limitierte Einzelbaumabfüllung, Bio-Birnendessertwein oder als Star eines ganzen Menüs beim „Mostviertler Feldversuch unter Birnbäumen und freiem Himmel“.

Der Köstlichkeit letzter Schluss? Niemals! Denn ein Aufstieg in den Wiener Alpen ist immer auch ein kulinarischer. Innovation, Tatkraft und Mut machen aus einem Problem eine regionale Kostbarkeit, wie Bier aus Brotresten, ein Verjus-Drink aus unreifen Trauben, handwerklich hergestellter Ziegenkäse oder reinsortiger, nachhaltig produzierter Apfelmost der Buckligen Welt.