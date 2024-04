„Uns soll es auch in 100 Jahren noch geben“

Ein Einblick in die Erfolgsgeschichte der Konditorei Gassner.

Die Konditorei Gassner wurde als kleiner Handwerksbetrieb von den Großeltern 1930 in St. Georgen im Attergau gegründet und wuchs über die Jahre zu einem Handwerksbetrieb mit einer Produktion von bis zu 1000 Stück am Tag. Im Verbund mit dem Klimt Café in Schörfling am Attersee sowie der Belieferung an diverse Cafés, Krankenhäuser und Lebensmittelhändler beschäftigt das Unternehmen mittlerweile über fünfzig Mitarbeiter. Im Interview erzählt der Geschäftsführer in dritter Generation, Martin Gassner, über das Erfolgskonzept des Familienbetriebs.

Was waren die wichtigsten Erkenntnisse für Sie im Laufe der Jahre?

Seine eigenen Stärken und Schwächen zu kennen, aber auch Wertschätzung und Dankbarkeit aufzubringen für das, was man hat. Das Leben ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Ich versuche immer, die Dinge auch aus der Perspektive unserer Kunden zu sehen. Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur eine leere Worthülse – schon meine Großeltern haben Ressourcen gespart und nachhaltig gearbeitet. Heute gehört mehr dazu. Rohstoffe aus der Region, Vermeidung von Ressourcenverschwendung jeder Art. Wir verarbeiten, soweit es geht, Mehl, Eier, Fleisch und Milchprodukte aus der Region.

Welchen Herausforderungen mussten Sie sich stellen?

Die Konzepte müssen immer wieder im Hinblick auf die Personal- und die Kostenfrage angepasst werden: Beschaffung von Zutaten und Energie, Mitarbeitersuche und Arbeitszeit, regulatorische Anforderungen und Bürokratie. Momentan sehen wir einen großen Wandel in der Arbeitswelt, dem wir mit Flexibilität in allen Bereichen entgegenwirken.

Martin Gassner führt den Familienbetrieb nun bereits in dritter Generation – und das mit Stolz und vielen neuen Ideen. Veronika Phillipp Martin Gassner führt den Familienbetrieb nun bereits in dritter Generation – und das mit Stolz und vielen neuen Ideen. Sylvia Felbermayr Martin Gassner führt den Familienbetrieb nun bereits in dritter Generation – und das mit Stolz und vielen neuen Ideen. Sylvia Felbermayr

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit anderen Betrieben und Unterkünften in der Region Attersee-Attergau?

Die Zusammenarbeit in der Region ist von unschätzbarem Wert. Jedoch: Viele Betriebe haben derzeit große Problem, ihren Fortbestand zu bewältigen. Wir sind für viele Betriebe und deren Gäste durch unsere gute, zentrale Lage und die durchgehenden Öffnungszeiten ein wichtiger Mittelpunkt geworden. Ein Treffpunkt für alle – Kurgäste, Touristen, Einheimische, junge und ältere Menschen.

Welche positiven Gedanken und Tipps möchten Sie jungen Menschen, die im Tourismus arbeiten wollen, mitgeben?

Leidenschaft und Engagement: Der Tourismussektor bietet eine Fülle von Möglichkeiten und Erfahrungen, die es zu entdecken gilt. Lasse diese Leidenschaft und dieses Engagement in deine Arbeit einfließen, um erfolgreich zu sein und anderen Menschen positive Erlebnisse zu bieten.

Der Tourismussektor bietet eine Fülle von Möglichkeiten und Erfahrungen, die es zu entdecken gilt. Lasse diese Leidenschaft und dieses Engagement in deine Arbeit einfließen, um erfolgreich zu sein und anderen Menschen positive Erlebnisse zu bieten. Offenheit und Flexibilität: Der Tourismussektor ist dynamisch und kann sich schnell verändern. Sei offen dafür.

Der Tourismussektor ist dynamisch und kann sich schnell verändern. Sei offen dafür. Gastfreundschaft und Kundenorientierung: Das Angebot eines exzellenten Kundenservices ist entscheidend, um Gäste zu begeistern und langfristige Beziehungen aufzubauen.

Das Angebot eines exzellenten Kundenservices ist entscheidend, um Gäste zu begeistern und langfristige Beziehungen aufzubauen. Lerne ständig dazu: Sei bereit, kontinuierlich zu lernen und dich weiterzuentwickeln, sei es durch formale Ausbildungen, Schulungen oder informelles Lernen aus Erfahrungen.

Sei bereit, kontinuierlich zu lernen und dich weiterzuentwickeln, sei es durch formale Ausbildungen, Schulungen oder informelles Lernen aus Erfahrungen. Verantwortungsbewusstsein für Umwelt und ­Kultur: Als Teil des Tourismussektors ist es wichtig, verantwortungsbewusst mit der Umwelt und den lokalen Kulturen umzugehen. Trage dazu bei, nachhaltige Praktiken zu fördern und Respekt gegenüber den Gemeinschaften und Orten zu zeigen, die du besuchst oder in denen du arbeitest.

Als Teil des Tourismussektors ist es wichtig, verantwortungsbewusst mit der Umwelt und den lokalen Kulturen umzugehen. Trage dazu bei, nachhaltige Praktiken zu fördern und Respekt gegenüber den Gemeinschaften und Orten zu zeigen, die du besuchst oder in denen du arbeitest. Netzwerken und Beziehungen aufbauen: Baue ein starkes berufliches Netzwerk auf und pflege Beziehungen zu Kollegen, Kunden und Branchenexperten. Diese Kontakte können dir nicht nur bei beruflichen Entwicklungen helfen, sondern auch neue Chancen und Perspektiven eröffnen.

Für welche Spezialitäten ist die Konditorei Gassner bekannt?

Cremeschnitten und „unsere Version“ der Zaunerkipferl.

Welche Süßspeise ist Ihr persönliches Lieblingsgericht?

Marillenknödel.