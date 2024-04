Vorsprung in allen Details

Wer im gehobenen Automobilsegment von Elektromobilität spricht, kann sich ab sofort an einem neuen Maßstab orientieren: Audi bringt mit dem Q6 e-tron eine neue Definition von

kraftvoller Nachhaltigkeit auf die Straße.

Mit einem E-SUV unterwegs zu sein, birgt ein ganz besonderes Feeling in sich. Da sind zum einen die unbestreitbaren Vorteile eines SUV – angefangen mit der Übersicht durch die erhöhte Sitzposition über das Raumanagebot bis zur Fahrzeugsicherheit. Dazu kommen die nachhaltige Performance und ein unerreichtes Fahrgefühl: Der Antrieb ist leise, Elektromotoren kommen – bedingt durch die Bauart – schneller in Fahrt. Entsprechende Innenausstattung, hohe Reichweite und komfortable Ladeperformance sind weitere entscheidende Qualitätskriterien. Elektroautos dieses Segments sind aber auch deshalb faszinierend, weil sie für viele Lebensstile geeignet sind. Technikbegeisterte und Menschen, die komfortabel und sicher reisen möchten, finden in einem E-SUV gleichermaßen ihr Glück. Und das alles im Einklang mit der Natur.

© Audi

In diesem Kontext ist den E-Mobility Experten aus Ingolstadt mit dem langerwarteten Audi Q6 e-tron ein Meilenstein gelungen, der dem Audi-Claim „Vorsprung durch Technik“ eindrucksvoll entspricht. Motorisch markiert das Fahrzeug einen Generationswechsel, im Design des Q6 e-tron setzt Audi auf ein vertrautes Äußeres mit detailreich gestalteter Qualität im Innenleben.

Richtungsweisend ist die PPE (Premium Platform Electric), eine neue Technikplattform für Premium-Elektrofahrzeuge. Der Q6 e-tron ist das erste Serienmodell, das auf deren Grundlage konstruiert wurde: Eine neue 800 Volt-Lithium-Ionen-Batterie und verbessertes Thermomanagement im Batteriepaket ermöglichen bis zu 625 Kilometer ladefreies Durchfahren (laut WLTP). Die maximale Ladeleistung steht bei 270 kW, womit der Audi Q6 e-tron innerhalb von 10 Minuten für weitere 255 Kilometer aufgeladen ist, an HPC-Stationen kommt man innerhalb von 21 Minuten von zehn Prozent auf 80 Prozent Batterieladung. Damit hat sich Audi einmal mehr einen Vorsprung erarbeitet, diesmal im E-SUV-Segment.

© Audi

Zwei Motoren aus einer neuen Generation – sie sind nun leichter, effizienter und kleiner – bringen je nach Modell bis zu 380 kW Systemleistung auf die Straße. Dank einer Luftfederung mit passivem Dämpfungssystem (FSD) bleibt das Fahrgefühl auch bei den 230 km/h Höchstgeschwindigkeit komfortabel. Wer mehr Wert auf Beschleunigung als auf Geschwindigkeit legt, freut sich über 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

© Audi

Das Design strahlt weiterhin die gewohnte Audi-Eleganz aus. Dennoch ist die Weiterentwicklung – obwohl sanft – deutlich sichtbar. Die athletischen Proportionen werden durch die kommunikativen OLED-Elemente am Heck und das Front-Scheinwerferdesign neu definiert. Bemerkenswert ist aber auch, wie Audi den Innenbereich gestaltet hat: Visuelles Highlight ist das Cockpit. Dominiert von einer Bildschirmlandschaft, die über ein brandneues Bediensystem gesteuert wird. Das Curved Display wirkt, als sei es um Fahrer oder Fahrerin herumgebaut, das Head-up-Display verfügt über eine bestechende AR-Grafik. Der Beifahrer bleibt dank eigenem Display ständig bestens informiert. Was nicht über Touchscreen geregelt werden kann, wird über geschickt verbaute Bedienelemente in den Türen und der Mittelkonsole bedient. Alles in allem klar und aufgeräumt, so dass Fahrer, Beifahrer und Mitfahrer immer alles, was nötig ist, in Reichweite und im Blick haben. Dazu kommt ein Soundsystem, das den Innenraum mit 3D-Klang füllt. Lautsprecher in den Fahrer- und Beifahrer-Kopfstützen ergänzen das System, um persönliche Soundzonen fürs Telefonieren und Entertainment zu schaffen.

Kurz: Audi hat mit dem Q6 e-tron eine in allen Details gelungene Neuentwicklung vorgestellt. Technik, Materialien, Design, Sicherheit – all das kennzeichnet im Audi Q6 e-tron eine echte Evolution im gehobenen E-Mobility-Segment.