Innovatives Studium & weltweite Chancen

Studierende der renommierten Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck profitieren von der einzigartigen Verbindung von Wissenschaft und Praxis, hohen Internationalität, lösungsorientierten Forschung sowie einem weltumspannenden Netzwerk. 30 Bachelor- und Masterstudien sowie zwei Doktoratsprogramme in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie & Life Sciences vermitteln aktuelles Know-how und bereiten Studierende am MCI auf verantwortungsvolle Aufgaben in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vor.



International Business & Law

Dieses englischsprachige Masterstudium verbindet Wirtschaft, Management und Digitalisierung mit europäischem Wirtschafts- und Unter­nehmensrecht. Die Schwerpunkte Digital Business und International Human Resources Management werden durch Double­Degree-Optionen mit der Mög­lichkeit eines zusätzlichen Studien­abschlusses in Großbritannien, Italien oder Taiwan ergänzt und bereiten Studierende auf eindrucksvolle Karrieren im In- und Ausland vor – von Start-ups über KMUs bis zu internationalen Konzernen.

Als Arbeitgeber begehrt

Vom „trend“-Ranking zu den besten Arbeitgebern Österreichs gereiht, kann sich die Unternehmerische Hochschule® nicht nur über eine hohe Weiterempfehlungsrate freuen, sondern punktet auch mit hoher Mitarbeiterzufriedenheit durch diverse moderne Benefits.



MCI Weiterbildung

Bereits im Berufsleben stehenden Personen eröffnen sich am MCI neue Wege: Ambitionierten Persönlichkeiten unterschiedlicher Managementebenen bieten sich mit Seminaren, Kurzprogrammen und international anerkannten Mastergraden MBA & LL.M spannende Karriereoptionen.



Neue Programme

Laufende Zukunftsorientierung ist eine der tragenden Säulen der Unternehmerischen Hochschule®. Mit dem neuen Master Mechatronik – Automation, Robotics & AI ab Herbst 2024 oder dem Executive MBA Health Management (in Vorbereitung) gibt es weitere innovative Möglichkeiten für aussichtsreiche Entwicklungsoptionen.

Online Infosessions

Am 14. und 15. Mai 2024 gibt es die Gelegenheit, das Studien- und Weiterbildungsangebot der Unternehmerischen Hochschule® im Rahmen von virtuellen Info-Veranstaltungen, den MCI Online-Infosessions, kennenzulernen.



Bewerbung

Eine rechtzeitige Bewerbung sichert den begehrten Studienplatz an der Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck und schafft Planungssicherheit für die Verwirklichung von Träumen und Karrierezielen. Die nächste Bewerbungsfrist für einen Start im Herbst ist der 26. Mai 2024.



