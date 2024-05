Nachhaltig in geförderten Wohnraum investieren

Die Bautätigkeit ist aktuell rückläufig - trotz hoher Nachfrage nach Wohnraum. Die Folge: Ein Nachfrageüberschuss. Durch ein Investment in geförderten Mietwohnbau profitieren Anleger langfristig von dieser Entwicklung.

Aufgrund gestiegener Bau- und Grundstückspreise, des hohen Zinsniveaus und strenger Kreditvergaberichtlinien kommt es zu einer Verlagerung vom Kauf- zum Mietmarkt. Gleichzeitig werden nachhaltige Wohngebäude mit hoher Energieeffizienz auch für Mieter immer wichtiger. Geförderte Mietwohnbau-Entwicklungsprojekte schaffen dringend benötigte, hochwertige, nachhaltige und leistbare Wohnungen. Investments in Bauherrenmodelle sind dabei eine der letzten Möglichkeiten, steueroptimiert zu veranlagen und von langfristig soliden und planbaren Renditen sowie einem hohem Sicherheitsaspekt für Vermögenserhalt und -aufbau zu profitieren. Denn durch indexierte Mieteinnahmen bieten Investments in Bauherrenmodelle wirksamen Inflationsschutz. Die Vermietung über einen gemeinsamen Mietenpool minimiert das Leerstandsrisiko. Zudem können steuerliche Begünstigungen, wie etwa die beschleunigte Abschreibung der Bau- und Nebenkosten (1/15-AfA), Vorsteuerabzug und Sofortabschreibung der Werbekosten, geltend gemacht werden.

Ertragreiches Investment

IFA, der österreichische Marktführer für direkte Immobilieninvestments, bietet Anlegern seit mehr als vier Jahrzehnten erfolgreiche Immobilieninvestments mit professioneller Rundumbetreuung und Asset Management. Aktuell steht Anlegern neuerlich eine nachhaltige Investmentoption zur Verfügung: In Wien schafft IFA im stark wachsenden Bezirk Floridsdorf mit dem 496. IFA Bauherrenmodell „Baumstadt1“ 76 hochwertige, geförderte und ESG-konforme Wohnungen. Diese sind zwischen 35 und 80 m2 groß und verfügen über großzügige Freiflächen wie Balkon, Terrasse und Loggia. „Baumstadt1“ in der Werndlgasse 5 und 7 ist der erste von mehreren Bauteilen des Stadtentwicklungsprojekts „Baumstadt1 Floridsdorf“.

Mit ihrem Investment in die „Baumstadt Floridsdorf“ tragen IFA-Anleger zur Schaffung von dringend benötigten, hochwertigen und leistbaren Wohnungen bei. IFA AG

Bei der „Baumstadt1 Floridsdorf“ transformiert IFA eine öffentlich gut angebundene, rund 150 Jahre alte Siedlung in verkehrsberuhigter Binnenlage in ein lebendiges „ökologisches Dorf in der Stadt“. Das Vorzeigeprojekt in Stahlbeton-Skelettbauweise, komplettiert mit Außenwänden in Holzbauweise, ist richtungsweisend für lebenswerten Generationen-Wohnbau und begeistert durch modernste Energiestandards, attraktive Gemeinschaftsflächen sowie begrünte Fassaden und Dächer. Die Energieversorgung für Heizung und Kühlung erfolgt umweltfreundlich mittels Luft-Wärmepumpen und Photovoltaik. Investoren können sich ab einer Eigenkapitalinvestition von 13.725 Euro p.a. über drei Jahre beteiligen und erwerben eine Gesamtbeteiligung von 131.087 Euro bei einer Planrendite von rund 5,4 Prozent p.a bei Kreditzeichnung. Die Fertigstellung der „Baumstadt1“ ist bereits für Herbst 2026 vorgesehen.

Großes Interesse

„Hochwertige Mietwohnungen sind stark nachgefragt. Als Vorbild für gelungenes Public-Private Partnership schafft IFA mit Anlegern sowie öffentlichen Förderungen dringend benötigte, leistbare und umweltfreundliche Wohnungen für die Gesellschaft. Gerade bei ESG-konformen Wohngebäuden, wie in der künftigen ‚Baumstadt Floridsdorf‘, lohnt sich ein Investment besonders. Anleger kommen in den Genuss von stabilen, langfristig soliden Renditen, Wertsteigerungspotenzial sowie steuerlichen Begünstigungen“, berichtet Gunther Hingsammer, Vorstand der IFA AG.

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG: Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.

