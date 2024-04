Die nächste Generation der Nutzfahrzeuge von Opel

Mit dem Opel Combo Cargo, Vivaro und Movano setzt der Traditionshersteller aus Rüsselsheim neue Maßstäbe im Sektor der leichten Nutzfahrzeuge, nachhaltige Antriebe inklusive.

Ein neues Design und ein Styling, das mit dem bekannten „Markengesicht“ Opel Vizor an der Front den drei Transportern ein unverkennbares Erscheinungsbild verpasst, das bereits von den jüngsten PKW-Modellen bekannt ist. Selbstverständlich wurde auch der Innenraum deutlich weiterentwickelt. Der frische Look des Opel-Dreigestirns – Combo Cargo, Vivaro und Movano – wird durch modernste Cockpit-Elemente abgerundet, darunter bis zu zehn Zoll große Farbtouchscreens sowie Assistenz- und Infotainmentsysteme. Zum neu gestalteten Exterieur und Interieur gesellen sich zudem nachhaltige „innere Werte“ wie batterie-elektrische Versionen. Plus: Die drei leichten Opel-Transporter der nächsten Generation verfügen über die bereits bekannte Variantenvielfalt und sind in unterschiedlichen Längen, Höhen, Karosserien und Konfigurationen für gewerbliche Anwendungen erhältlich.

Der neue Opel Vivaro – ein Alleskönner

Der erste Eindruck des neuen Vivaro ist vom charakteristischen Markengesicht, dem Opel Vizor, geprägt, der sich über die gesamte Frontpartie erstreckt, in welche die Scheinwerfer integriert wurden. Mit dem neuen Vivaro Electric zeigt Opel deutlich Flagge in Bezug auf Nachhaltigkeit. Der Antrieb des Transporters leistet 100kW (136 PS) und ist wahlweise mit einer 50-kWh- oder 75-kWh-Batterie ausgestattet. Die größere Batterievariante erlaubt emissionsfreie Fahrten bis zu 350 Kilometern (lt. WLTP). Zusätzlich zum Antrieb können die Akkus des Vivaro gleichzeitig externe elektrische Geräte versorgen. Die Effizienz wird durch ein stufenweise wählbares Rekuperationssystem unterstrichen, das bei Bremsvorgängen die Batterie lädt. Erweitert wird das nachhaltige Angebot durch den Vivaro Hydrogen mit weiterentwickelten Wasserstoff-Brennstoffzellen.

Der neue Vivaro Electric ist die effiziente und zukunftsorientierte Wahl, für so gut wie jedes Business. Beigestellt

Im Cockpit finden sich sowohl ein 10-Zoll-Fahrerinfodisplay, als auch ein 10-Zoll-Farb-Touchscreen an der Mittelkonsole. An Bord sind insgesamt 18 hochmoderne Assistenzsysteme, darunter die dynamische Rundumsicht, für die zwei Kameras sorgen. Ebenfalls neu ist das Infotainmentsystem auf Snapdragon® Cockpit Plattform-Basis von Qualcomm Technologies 2.

Bei einer Ladelänge von bis zu vier Metern bringt es der Vivaro auf ein Ladevolumen von maximal 6,6 Kubikmeter und eine maximale Nutzlast von 1400 Kilogramm.

Der neue Opel Combo Cargo – kompakt & flexibel

Wie der Vivaro ist auch der Combo Cargo durch die neu gestaltete Front mit dem Opel-Vizor-Gesicht unverwechselbar. Zum ersten Mal wurden in einem Fahrzeug im Light-Commercial-Vehicle-Segment Intelli-Lux LED® Matrix-Scheinwerfer – und damit hochmoderne adaptive Lichttechnologie – für die optimale Straßenausleuchtung verbaut.

Der vollelektrische Combo Cargo leistet 100 kW bzw. 136 PS und bewältigt mit der 50-kWh-Batterie eine Strecke von bis zu 330 Kilometern (lt. WLTP) ohne Ladestopp. Erreicht wird das durch die Weiterentwicklung des Antriebsstrangs und einer hocheffizienten Wärmepumpe, die im Combo Cargo Premiere feiert und sich vor allem bei kalter Witterung positiv auf die Batteriereichweite auswirkt. An einer öffentlichen 100-kWh-Gleichstrom-Schnellladestation sind die Akkus des Transporters in nur einer halben Stunde bis zu 80 Prozent geladen. Während der Fahrt lädt das dreistufige Rekuperationssystem die Batterie beim Bremsen. Neben einer vollelektrischen Variante wird der neue Opel Combo Cargo auch mit höchst effizienten Diesel- und Benzinaggregaten angeboten.

Der kompakte Opel Combo Cargo bietet ein Ladevolumen von bis zu 4,4 Kubikmetern. Beigestellt

Auch im Opel Combo Cargo sind zwei 10 Zoll große Farbdisplays die zentralen Elemente im Cockpit. Sie erlauben die dynamische Rundumsicht mit Hilfe von zwei Kameras, die im neuen digitalen Rückspiegel angezeigt werden. Während der Fahrt ist ein Blick hinter das Heck möglich. Wird der Blinkerhebel aktiviert, ist der seitliche tote Winkel einsehbar. Es ergibt sich dadurch im Vergleich zu herkömmlichen Spiegeln eine bessere, umfassendere Übersicht und ermöglicht ein sicheres Rangieren. An Bord des Combo Cargo finden sich ebenfalls 18 hochmoderne Fahrerassistenzsysteme, unter anderem der intelligente Geschwindigkeitsregler, der Spurhalte-Assistent, ein Frontkollisionswarner mit Notbremsfunktion und der Müdigkeitswarner.

Der Kastenwagen erlaubt ein Ladevolumen von bis zu 4,4 Kubikmetern, eine Nutzlast von bis zu 916 Kilogramm und eine Anhängelast von bis zu 750 Kilogramm.

Der neue Opel Movano – elektrisch & innovativ

Der Movano präsentiert sich in seiner elektrischen Variante mit einem kräftigeren Motor, der 200 kW bzw. 270 PS leistet. Die neue 110-kWh-Batterie ermöglich dabei Fahrten bis zu 420 Kilometern (nach WLTP) und das Schnellladen (150 kW). Während der Fahrt lädt ein vierstufiges Rekuperationssystem die Batterie beim Bremsen automatisch auf. Der Movano ist auch als klassische, hocheffiziente Turbodiesel-Version mit 88 kW (120 PS), 103 kW (140 PS) oder 132 kW (180 PS) erhältlich. Aerodynamische Verbesserungen an der Karosserie lassen den Kraftstoffverbrauch um bis zu neun Prozent sinken.

Der neue Movano Electric ist serienmäßig mit einem großen farbigen 10-Zoll-Infotainmentsystem ausgestattet und verfügt über ein besonders geräumiges Fahrerhaus. Beigestellt

22 Assistenzsysteme erhöhen die Sicherheit beim Fahren und Rangieren. Die Palette reicht von der elektrischen Servolenkung, deren Unterstützung sich automatisch an die Geschwindigkeit des Fahrzeugs anpasst, über eine Kombination aus adaptivem Geschwindigkeitsregler mit Stop-and-Go-Funktion bis zum Spurhalte- und Stauassistenten bei Geschwindigkeiten von bis zu 30 km/h. Vorhanden sind ebenfalls ein Müdigkeitswarner, 360-Grad-Parksensoren, der Parkassistent und ein digitaler Rückspiegel für eine verbesserte Rundumsicht, eine Verkehrszeichenerkennung, der Frontkollisionswarner mit Notbremsfunktion und ein Toter-Winkel-Assistent.

Drei mögliche Fahrzeuglängen und drei unterschiedliche Höhen der Aufbauten machen den Movano extrem flexibel. Zusätzlich ist der Transporter als Kastenwagen, mit einem Plattform-Fahrgestell, mit einer Doppelkabine, einer Pritsche und später als Kipper verfügbar. Damit ergibt sich ein maximal mögliches Ladevolumen von bis zu 17 Kubikmetern und eine Nutzlast bis zu 1480 Kilogramm.