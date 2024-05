Modern und dynamisch – der neue Superb

Drucken

Unternehmer sparen mit der Škoda Wirtschaftsförderung beim Kauf eines neuen Superb.

Für den neuen Škoda Superb gibt es jetzt eine attraktive Wirtschaftsförderung.

Klare Konturen, ein elegantes und modernes Design samt einer dynamischen Silhouette machen den Škoda Superb zum Blickfang – vom achteckigen Kühlergrill mit dem markanten Rahmen in Unique Dark Chrome über die LED-Matrix-Scheinwerfer, deren Crystallinium-Elemente an farbiges Kristallglas erinnern und den „Augen“ des Superb einen türkisen Farbakzent verleihen, bis zu den aerodynamisch optimierten Außenspiegeln. Die vom Heck zur Front abfallende Tornadolinie verleiht dem Fahrzeug einen sportlichen und kraftvollen Look. Doch der neue Škoda Superb ist viel mehr als nur ein Entwicklungsschritt: Er ist die Neuerfindung eines Reisebegleiters, der als Combi mit außergewöhnlich viel Platz neue Maßstäbe setzt.

Angetrieben wird der Škoda Superb so wie die Limousine wahlweise von einem Benzinmotor mit einem Leistungsspektrum von 110 kW (150 PS) als Mild-Hybrid, 150 kW (204 PS) und 195 kW (265 PS). Hinzu kommen zwei Diesel-Versionen mit 110 kW (150 PS) und 142 kW (193 PS). Alle Modelle verfügen über einen Turbolader, einen Partikelfilter und sind mit einem 7-Gang-DSG-Getriebe mit Front- bzw. Allradantrieben (in der jeweils stärksten Motorisierung) ausgestattet.

Der Škoda Superb Combi iV wird zudem mit einem Plug-in-Hybridantrieb mit 150 kW (204 PS*) mit 6-Gang DSG-Getriebe angeboten. Bei Bedarf arbeiten der Benzin- und Elektromotor im Hybrid-Modus zusammen, ein einstellbares Rekuperationssystem lädt die Batterie beim Bremsen. Der Fronttriebler mit einer elektrischen – und damit emissionsfreien – Reichweite von bis zu 100 Kilometern unterscheidet sich äußerlich nur durch den Logo-Zusatz iV. Die Infotainment-Funktionen wurden im Plug-in-Hybridantrieb Superb Combi iV erweitert: Die Navigation lotst den Fahrer zu ausgewählten Ladestationen, informiert über die maximale elektrische Reichweite und verfügt über spezifische Funktionen der Škoda Connect Remote Services.

Technik trifft auf Eleganz

Das Erlebnis modernster Features beginnt bereits beim Einsteigen in die Design Selections Suite und L&K mit der Funktion Smart Comfort Entry. Dabei werden die Vordersitze nach dem Entriegeln des Fahrzeugs automatisch in eine Position gebracht, die das Ein- und Aussteigen erleichtert. Sobald der Startknopf gedrückt wird, kehrt der Sitz in die gespeicherte Position zurück. Bei der Gestaltung des Innenraums wurde sowohl auf die Verarbeitung hochwertiger Materialien gesetzt, als auch auf deren Nachhaltigkeit: So bestehen alle verwendeten Textilien inklusive des Dachhimmels aus 100 Prozent recycelten Materialien. Hinzu kommen atmosphärische Akzente wie die farbige LED-Ambientebeleuchtung, das dezente, weiße Licht in einigen Ablagefächern und der beleuchtete Einstiegsbereich mit der Projektion des Škoda-Logos auf den Boden.

Futuristisches Fahren: 10-Zoll-Virtual-Cockpit für optimale Kontrolle und 13-Zoll-Infotainment für Entertainment und Navigation. Beigestellt

Das Virtual Cockpit mit dem 10-Zoll-Display bietet einen perfekten Überblick über alle Fahrzeugdaten und Bordinstrumente. Ein bis zu 13 Zoll großer Infotainmentbildschirm an der Mittelkonsole liefert mit dem Canton-Soundsystem (optional erhältlich) nicht nur die richtige Musik, sondern auch Informationen zur Navigation und der aktuellen Verkehrssituation. Die Sprachsteuerung Laura erleichtert zusätzlich den Alltag, genauso wie die Telefonbox mit bis zu 15 Watt induktivem Laden sowie fünf USB-C-Anschlüsse, wovon vier das Schnellladen mit 45 Watt erlauben.

Nicht nur das Design des Interieurs entspricht dem Zeitgeist – auch die Assistenzsysteme sind State of the Art. Dazu zählen unter anderen der Ausweich-Assistent mit Lenkunterstützung, der Kreuzungs-Assistent, der intelligente Parklenk-Assistent sowie neue Funktionen im Geschwindigkeits- und Seiten-Assistent.

Zusätzlich werden im Rahmen der Ausstattungsvariante Selection ein Licht & Sicht-Paket mit LED-Matrix-Scheinwerfern und das Komfort-Paket mit elektrischer Heckklappe samt Virtual Pedal, dem Schließ- und Öffnungssystem KESSY für alle Türen, eine elektrische Gepäckraumabdeckung und vieles mehr optional angeboten. Apropos Gepäck: Der Superb Combi bietet nicht nur allen Passagieren im Innenraum großzügig Platz, sondern auch das Kofferraumvolumen von 690 Litern kann sich sehen lassen.

Jetzt Förderung lukrieren

Die besten News: Derzeit profitieren Unternehmer mit der Škoda Wirtschaftsförderung noch mehr beim Kauf eines neuen Superb. Dazu zählen unter anderem 4500 Euro bei der Finanzierung, Versicherung und dem Service über die Porsche Bank. Hinzu kommt eine Garantie von bis zu fünf Jahren oder bis zum Erreichen einer Gesamtkilometerleistung von 100.000 km.

Škoda bietet seit Längerem für Unternehmen unterschiedlicher Größe etliche Vorteile beim Kauf eines neuen Superb. Für KMUs gibt es etwa von der Porsche Bank Komplettlösungen von der bevorzugten Finanzierung bis zur optimalen Versicherung, eine komfortable Schadenabwicklung inklusive. Exakt kalkulierbare Kosten und individuelle Zusatzleistungen sind weitere Goodies. Hinzu kommen ein Fuhrpark- und Flottenmanagement für größere Betriebe und Spezialkonditionen für Sonderabnehmer wie Taxis, Mietwagen, Fahrschulen oder karitative Einrichtungen.

Eleganz trifft Innovation: Der Škoda Superb beeindruckt mit klaren Konturen, einem modernen Design und einer dynamischen Silhouette. Beigestellt

Der neue Superb auf einen Blick Motorisierung: Drei Varianten mit Vierzylinder-Benzinmotor 110 kW (150 PS) als Mild-Hybrid, 150 kW (204 PS) und 195 kW (265 PS). Zwei Vierzylinder-Diesel-Versionen mit 110 kW (150 PS) und 142 kW (193 PS). Plug-in-Hybridantrieb 150 kW (204 PS) mit 6-Gang DSG-Getriebe im Škoda Superb Combi iV.

7-Gang-DSG-Automatikgetriebe mit Front- oder Allradantrieb (bei den leistungsstärksten Motorversionen). 6-Gang-DSG-Getriebe und Frontantrieb im Škoda Superb Combi iV.

Dynamische Fahrwerksregelung mit Fahrprofilauswahl

Progressivlenkung ohne ständiges Umgreifen des Lenkrads durch größeren Einschlag

Fünf Jahre Garantie oder bis zu einer maximalen Fahrleistung von 100.000 Kilometern Weitere Informationen zum Modell unter www.skoda.at.

*Systemleistung - Benzinmotor + Elektromotor (Hybrid Antrieb PHEV - plug in hybrid electric vehicle)

Symbolfotos. Stand: 2.5.2024. Die Boni sind unverb. nicht kart. Nachlässe in Euro inkl. NoVA und 20% MwSt. und werden vom Listenpreis abgezogen. Privatkundenangebot. Die 4.500,– setzen sich zusammen aus 2.500,– Porsche Bank Finanzierungs Bonus, 1.000,– Versicherungs-Bonus (bei Abschluss einer KASKO Versicherung) und 1000 Service-Bonus (bei Abschluss eines Service- oder Wartungsproduktes). Für Porsche Bank Boni gilt: Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Netto-Kredit 50 % vom Kaufpreis. Ausgen. Sonderkalkulationen für Flottenkunden, Behörden, Botschaften, Diplomaten und ARAC. Angebot gültig von 02.05.2024 bis 30.06.2024 (Antrags- und Kaufvertragsdatum).

*Garantie für 5 Jahre oder 100.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt. Details bei Ihrem Škoda Betrieb oder unter www.skoda.at .

Verbrauch: 4,9–6,6 l/100 km. CO2-Emission: 120–174 g/km.