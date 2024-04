Von guten Geistern beseelt

Gastlichkeit. Wer in der Nähe von Kufstein unterwegs ist, sollte beim Unterwirt einkehren.

Der Unterwirt ist bereits seit mehr als 400 Jahren im Besitz der Familie Steindl. Noch vor der Entdeckung Amerikas wurde das Haus erstmals urkundlich erwähnt, schon damals war hier eine Gastwirtschaft beheimatet. Heute leiten die Schwestern Sabrina und Katrin als „Die Unterwirtinnen“ den Betrieb, der mittlerweile nicht nur ein Haubenlokal, sondern auch ein Hotel beherbergt, dessen Charme weit über die Grenzen Tirols hinausstrahlt.

„Da herinnen leben nur gute Geister“, erzählt Katrin lachend: „Wenn ich etwas knarren höre, denke ich mir, dass diese wieder einmal ein und aus gehen, hier herumschwirren.“ Ohne Zweifel aber sind es vor allem die beiden Unterwirtinnen, die das Haus auf ganz besondere Weise beseelen. Mit Liebe, Kreativität und Entschlossenheit gestalten die Schwestern zwischen den alten Gemäuern Räume zum Wohlfühlen. Schließlich ist das Haus auch ihr Zuhause: „Alles, was da ist, ist unser Daheim … wir sind hier aufgewachsen“, schildert Sabrina und ergänzt: „Der Unterwirt ist ja so etwas wie die Bühne unseres Weges, weil wir hier unser gesamtes Leben gestalten.“

Begegnungen auf Augenhöhe

Davon profitieren auch die Gäste, denn die Unterwirtinnen legen in ihrem Haus viel Wert auf ehrliche und persönliche Begegnungen. „Wir mögen Menschen einfach und ich glaube, dass die Leute auch deshalb eine Freude mit uns haben“, strahlt Katrin. Das dürfte auch mit dem Gastfreundschafts-Verständnis der Unterwirtinnen zu tun haben: Eine zeitgemäße und in die Zukunft gewandte Form von Gastlichkeit bedeutet hier, dass „ein Gast den Menschen, der ihm diesen Abend bereitet, sehr wohl bemerken will. Dieser darf auch – zusätzlich zur Komponente, was auf den Teller kommt und welchen Wein er empfohlen hat – mit seiner Persönlichkeit präsent sein.“

Leidenschaftlich geben die Unterwirtinnen und ihr Team ihre Begeisterung für Haus, Garten, Essen und Weine weiter und wissen auch eine ehrliche Reaktion zu schätzen. „Einfallsreich, professionell und dabei unanstrengend-lässig“ nannte der Gault-Millau diese Haltung. „Indem man so frei heraus kocht und bringt“, zeigt sich Sabrina begeistert, „gibt man den Gästen auch das Gefühl, dass sie frei heraus genießen können. Ich finde es so schön, zu beobachten, dass die Menschen bei der Getränkebestellung oft noch ganz akkurat sitzen, sie sich im Laufe des Abends aber immer mehr entspannen … und je mehr Zeit vergeht, desto lässiger wird ihr Sitzen. Dann weiß ich, dass ich meinen Job gut gemacht habe.“

Einfach einmal sein

Dabei ist es den beiden Schwestern auch wichtig, ihren Gästen viel Gestaltungsmöglichkeit zu lassen: „Wir haben unterschiedliche Räume mit unterschiedlichen Atmosphären, die sich unsere Gäste aneignen dürfen – und auch sollen. Alle können hier ihren persönlichen Entwurf von Urlaub realisieren. Unser Haus und der verwunschene Garten sind eine Einladung, einfach man selbst zu sein und sich das zu nehmen, zu konsumieren und zu erleben, was man gerade braucht“, betonen sie.

Es ist wohl diese Superkraft der Unterwirtinnen – Authentizität, Begegnung auf Augenhöhe und ihren Kraftplatz mit Freude und Stolz teilen zu können – die die Schwestern zu so außergewöhnlichen und begeisterten Gastgeberinnen macht.

Seit mehr als 400 Jahren in Familienbesitz. Tirol Werbung/Nicolas Hafele

Beim Unterwirt fühlt man sich willkommen. Tirol Werbung/Nicolas Hafele