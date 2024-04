Maßgeschneiderte Therapie fürs neue Gelenk

Nuhr Medical Center: Behandlung in Balance.

Nuhr Medical Center: Behandlung in Balance. Martin Jager

Der Erfolgsweg des Nuhr Medical Center führt über die personalisierte Medizin. Dank Kombination aus Spitzenmedizin und Wohlfühlatmosphäre sind die Therapieziele leichter zu erreichen.

Die steigende Lebenserwartung weltweit ist zweifellos eine positive Entwicklung, die mitunter den Fortschritten in Medizin und Wissenschaft zu verdanken ist. Doch mit dem Alter steigt auch die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens ein künstliches Gelenk zu benötigen. Die Endoprothesenversorgung und die Prothetik gewinnen enorm an Bedeutung. Immer mehr Rehabilitationszentren entstehen, um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Doch nicht alle Zentren bieten die gleiche Qualität der Behandlung.

Gerade in Zeiten, in denen durch die personalisierte Medizin maßgeschneiderte künstliche Gelenke möglich sind, erwarten sich Patientinnen und Patienten auch eine maßgeschneiderte Therapie. Nach dem Eingriff und der Implantation eines künstlichen Gelenks kann neben der Schmerzfreiheit vor allem auch wieder die volle Belastbarkeit erlangt werden. Keine Einschränkungen bei den Aktivitäten des täglichen Lebens ist das große Ziel der Patienten.

Leider sieht die Realität häufig anders aus. Viele Reha-Zentren unterliegen einem hohen Kostendruck. Als Folge gibt es meist bei der Individualität Abstriche. Etwa, indem die Anzahl der Therapien auf das notwendigste Maß reduziert werden oder möglichst viele Patienten in Gruppen betreut werden. All das senkt nicht nur die Qualität der Reha, sondern auch das Erreichen der Therapieziele.

Das Nuhr Medical Center in Senftenberg im Waldviertel hebt sich hier deutlich von der Masse ab. Als private Krankenanstalt unterliegt es keinem Kostendruck und bietet modernste und personalisierte Medizin an, die individuell auf die Bedürfnisse und Defizite jeder einzelnen Patientin und jedes einzelnen Patienten zugeschnitten ist.

Die Patient:innen stehen im Nuhr Medical Center im Mittelpunkt. Martin Jager

Mensch im Mittelpunkt

Das Nuhr Medical Center besteht seit 70 Jahren. Über die Jahrzehnte wandelte sich der Betrieb von der Praxis über ein Institut und Ambulatorium für physikalische Medizin zu einer Institution für physikalische Therapiemaßnahmen und Rehabilitation, bei der auch Prävention und mentale Gesundheit wichtige Schwerpunkte bilden. Martin Nuhr leitet das Nuhr Medical Center bereits in dritter Generation. Er ist Facharzt für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation, Arzt für Allgemeinmedizin und Master of Science für interdisziplinäre Schmerztherapie.

Unverändert blieb unter seiner Regie die Philosophie des Unternehmens: Der Mensch steht im Mittelpunkt und wird auf seinem Weg zur Genesung umfassend unterstützt. Jede Patientin und jeder Patient erhält ein ausführliches ärztliches Gespräch mit gründlicher Untersuchung.

Auf Basis dieser Begutachtung werden die möglichen Therapieziele gemeinsam mit der Patientin und dem Patienten definiert. So lässt sich der Therapieplan exakt auf diese Ziele abstimmen. „Wichtig ist uns die offene Kommunikation. Als Patientin und Patient gibt man nicht einfach seinen Körper und die Verantwortung am Empfang ab, sondern wir vermitteln deutlich, in welchen Bereichen die Personen entscheidend mitarbeiten müssen, damit die gewünschten Ziele erreicht werden können“, sagt Martin Nuhr. „Genauso wichtig ist es, dass man realistische Therapieziele steckt und keine falschen Versprechen macht.“

Durch den intensiven Analyseprozess ist die Basis gelegt, dass die Patientinnen und Patienten die bestmöglichen Behandlungsmaßnahmen erhalten. Die Chancen, dass die Rehabilitationsziele erreicht werden, sind somit auch am höchsten. Die personalisierte Medizin hilft entscheidend mit, dass die Menschen wieder schneller einsatzbereit sind. Gerade für Unternehmerinnen und Unternehmer ist unter anderem aus diesem Grund das Nuhr Medical Center die erste Wahl bei der Therapie.

»Wir sind bereit, die Extrameile zu gehen, um die Therapieziele bestmöglich zu erreichen!« Martin Nuhr Leiter des NUHR Medical Centers

Umfassender Blick

Im Nuhr Med Konzept bilden Individualität, Intensität und Regelmäßigkeit der Therapien die Basis, um die Ziele der Patientinnen und Patienten bestmöglich zu erreichen. Bei der Individualität werden die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ins Zentrum gerückt und man holt jedes Individuum genau dort ab, wo es gerade steht. Bei allen Therapien wird Wert auf die richtige Intensität und Balance zwischen Anspannung und Ruhe gelegt und die Maßnahmen werden regelmäßig während des gesamten Aufenthaltes und darüber hinaus ausgeführt.

Großer Wert wird auf eine ganzheitliche Betreuung der Patienten gelegt. Das bedeutet, dass nicht nur die akuten Beschwerden behandelt werden, sondern auch die Ursachen hinter den Symptomen ergründet und angegangen werden. Durch eine individuelle und umfassende Betreuung wird sichergestellt, dass die Patienten nicht nur schmerzfrei werden, sondern auch ihre volle Funktion und Belastbarkeit zurückgewinnen. Sehr gut lässt sich das etwa an der Eigenbluttherapie beobachten, die bei Gelenkschmerzen wie Arthrose eingesetzt wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Orthopäden wird hier nicht nur Blut abgenommen und als Medikament eingesetzt, sondern das Blut wird zuvor bestmöglich vorbereitet. Durch eine speziell angepasste Diät wird sichergestellt, dass das Blut die optimalen Bestandteile für die Therapie enthält.

Martin Nuhr bringt ein bildhaftes Beispiel. „Wenn ich vor einer Blutabnahme zum Heurigen gehe und Alkohol konsumiere, wird sich mein Blut anders zusammensetzen, als wenn ich zuvor eine zweiwöchige, durch Diätologen zusammengesetzte Diät absol­viere, um die bestmöglichen Blutbestandteile zu bekommen.“ Jeder Patient erhält eine auf sich zugeschnittene Diät. Auch hier wird ganzheitlich vorgegangen und so wird zum Beispiel bei übergewichtigen Personen auch Wert darauf gelegt, dass durch die diätologische Schulung eine Ge­wichtsreduktion erzielt werden kann und damit der Therapieerfolg beschleunigt wird. Im Nuhr Medical Center geht man gern die „Extrameile“. Nicht umsonst lautet das Motto des Nuhr Medical Center: Spitzenmedizin trifft auf Wohlfühlambiente. Diese einzigartige Kombination wird vor allem durch folgende drei Faktoren erzielt.

Mit bester Unterstützung. Martin Jager

Einzigartige Kombination

1. Das multiprofessionelle Expertenteam des Nuhr Medical Center besteht aus Fachleuten aus verschiedenen Bereichen wie Physiotherapie, Ergotherapie, Sportwissenschaft, Diätologie, Psychologie und Heilmassage. Diese Experten arbeiten gemeinsam daran, die Rehabilitationsziele jedes Patienten zu erreichen.

2. Ein wichtiger Aspekt ist die Kontinuität des Teams während der gesamten Reha, was es den Patientinnen und Patienten ermöglicht, sich jeden Tag auf die gleichen Betreuer verlassen zu können. Diese Kontinuität führt zu einem großen Vertrauen zwischen Patientinnen und Patienten und Therapeutinnen und Therapeuten. Gleichzeitig sieht das Nuhr Med Konzept auch den intensiven Austausch zwischen den jeweiligen medizinischen Fachbereichen während des Aufenthaltes der Patientinnen und Patienten vor.

3. Obwohl das Nuhr Medical Center eine geprüfte, private Krankenanstalt ist, erscheint es optisch in einem ganz anderen Licht. Als Patientin oder Patient hat man nicht das Gefühl, ein Spital oder ein Rehazentrum zu betreten, sondern fühlt sich eher an ein Hotel erinnert. Diese Wohlfühlatmosphäre holt den Patienten vom ersten Moment an ab und wirkt sich positiv auf die Psyche aus. Die Unterbringung hat Vier-Sterne-Superior-Qualität und das Restaurant Haubenniveau.

Nuhr Medical Center Das Nuhr Medical Center ist breit gefächert und bietet die gesamte Palette der Rehabilitation und der Schmerztherapie.

Zielgruppen: Patient:innen mit chronischen Schmerzen, Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates (Kreuzschmerzen, Rückenschmerzen, Gelenksarthrose, Zustand nach Gelenkersatz wie Hüfte, Knie, Schulter, Zustand nach Operationen, u. a. Achillessehnenriss, Kreuzband, Schulter-Sehnen-Rekonstruktion, Wirbelsäulenversteifungen, Bandscheibenoperationen usw.

Eine weitere Zielgruppe sind Patient:innen mit Gelenkerkrankungen.

Relativ jung ist im Nuhr Medical Center die onkologische Rehabilitation. Damit spricht man die Zielgruppe der Patient:innen nach Krebserkrankungen sowie in der Nachbetreuung an. Weitere Info: www.nuhrmedicalcenter.com