KUltura 2024

Das Kufsteinerland lockt mit alpin-urbanem Kulturprogramm.

Der Kultursommer 2024 zeigt einmal mehr, warum sich das Kufsteinerland mittlerweile als Reisedestination für Kulturliebhaber:innen etabliert hat. Konzertgenuss vom Feinsten erlebt man im einzigartigen und futuristischen Festspielhaus bei den Tiroler Festspielen in Erl. Auf der Festung Kufstein ­bittet das Musical „Sister Act“ vor die historisch beeindruckende ­Kulisse am Festungsberg. Bei der Academia Vocalis geben sich die besten Klassik-Sängerinnen und -Sänger die Klinke in die Hand, um ihre Erfahrung an Nachwuchsstars weiterzugeben. Als krönende ­Zugabe warten spannende Vorträge zum Thema „Glück“ bei den Kufsteiner glück.tagen. Der KUltura-Tipp für 2024: die „Jedermann“-Inszenierung am Fuße der mittelalterlichen Festung. Die Verbindung zwischen hochwertigen Konzerterlebnissen, architektonisch einzigartigen Spielstätten und der unverwechselbaren alpin-urbanen Kultur im Kufsteinerland ist so kein zweites Mal zu finden.