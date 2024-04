Auf nach Niederösterreich!

Ob beim Wandern, Radfahren, Entschleunigen in der Therme oder Familienurlaub, dem Wein begegnet man in verschiedenster Form.

Die Reiselust ist groß und die Auswahl an spannenden Urlaubszielen noch größer, denn Niederösterreich lässt keine Wünsche offen.

Urlaub für den Körper. 28.145 Hektar umfassen die Rebflächen in Österreichs größtem Weingebiet. Kein Wunder also, dass Niederösterreichs Gäste der Wein auf Schritt und Tritt begleitet. Mehrere Schritte davon in Wanderschuhen zu setzen, ist in Niederösterreich ein vielfältiges Erlebnis. Teile des österreichischen Jakobswegs führen vom Weinbaugebiet Carnuntum über das Gebiet Wagram und das Traisen- und Kremstal bis in die Wachau. Viele lokale Wanderwege schlängeln sich durch Weinberge und malerische Kellergassen.

Den Wein mit dem Fahrrad entdecken kann man hervorragend im Weinviertel. Auf Radrouten mit Wein-Thema kann man sportliche Betätigung in wunderbarer Landschaft genießen. Auch der Donauradweg führt durch herrliche Weinbaugegenden, in denen Heurige zu einer Rast einladen. Verlangt es der Seele eher nach Entschleunigung, findet man in Niederösterreich perfekte Orte dazu. Thermen und Wellnesshotels vom Weinviertel bis ins Kamptal und in der Thermenregion laden ein. Auch hier dreht sich alles um den Wein: Behandlungen nutzen die wertvollen Inhaltsstoffe der Traubenkerne, Schwimmen zwischen Reben oder Entspannen im alten Kellergewölbe sorgt für eine besondere Stimmung.

Ob Sportbegeisterte, Eltern mit Kind oder Genießer* innen, immer mit dabei in Niederösterreich, das Kulturgut Wein. Beigestellt

Urlaub für die Familie

Wer denkt, dass Weinreisen mit Familie unmöglich sind, wird in Niederösterreich eines Besseren belehrt. In Carnuntum entsteht nicht nur köstlicher Wein. In der Ausgrabungsstätte Petronell-Carnuntum können Groß und Klein Archäologie hautnah erleben und in das Leben der alten Römer eintauchen. Hoch hinaus geht es im Traisental. Der Aussichtsturm „Korkenzieher“ bietet einen wundervollen Ausblick über die Weingärten. Im angrenzenden Wagram können Erwachsene einzigartigen Wein kosten, während Kinder auf Schatzsuche gehen: Im Schatzgräberfeld rund um die größte freigelegte Amethyst-Ader der Welt wird selbst geschürft. Wie eine Lebensader zieht die Donau gemächlich durchs Land. Eine Fahrt mit einem Donauschiff entlang steiler Weinterrassen in der Wachau, baden in einem Altarm oder die Natur erforschen in den Donauauen – langweilig wird es am Fluss bestimmt nicht! Nach einem aufregenden Tag dürfen ein großes Glas Traubensaft für die Kids und ein gutes Gläschen Wein für die Eltern natürlich nicht fehlen. So geht Genuss für die ganze Familie.

Urlaub mit Genuss

Urlauber*innen können ihren Aufenthalt in Niederösterreichs Weingebieten mit allen Sinnen erleben. Kulinarische Köstlichkeiten finden sich schließlich an jeder Ecke. Beim Heurigen in der Kellergasse oder in modernem Ambiente verwöhnen Winzer*innen mit hauseigenen Schmankerln. Das Dorfwirtshaus lockt mit ehrlichen Klassikern von Schnitzel bis Marillenknödel. Haubenlokale und Gourmettempel sorgen für Genuss auf neuem Niveau. So unterschiedlich ihr Angebot auch ist, die Gastfreundlichkeit und das Streben nach höchster Qualität vereint die Lokalszene. Die Gastgeber*innen wissen zudem: Regionale Gerichte vertragen sich am besten mit regionalen Weinen. In Niederösterreich findet also sicherlich jeder seinen neuen Lieblingswein. Urlauber können ihn direkt ab Hof mitnehmen und finden mithilfe persönlicher Beratung durch die Winzer*innen eventuell sogar einen zweiten Liebling.

Niederösterreichs Weingebiete und Winzer*innen erwarten Sie. Weitere Inspirationen für den nächsten Weinurlaub in Niederösterreich gibt es auf aufzumwein.at