„Die Presse“ Print im neuen Design

In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser,

Der Frühling ist ein guter Zeitpunkt, um durchzulüften, aufzuräumen und zu entrümpeln. Auch in dem Layout einer Tageszeitung sammelt sich über die Jahre so manches an, was die klare Sicht verstellt. Das Design der „Presse“ ist seit rund 13 Jahren unverändert, „Die Presse am Sonntag“, die in diesem Jahr ihren 15. Geburtstag feiert, gar seit ihrer ersten Ausgabe. Deshalb erscheinen „Die Presse“ und „Die Presse am Sonntag“ ab diesem Wochenende in neuem Gewand. Auch diepresse.com wurde optisch adaptiert.

„Presse“-Artdirektor Olliver Mayer und Stefan Fuhrer, unser langjähriger externer Designer, haben in den vergangenen Monaten das Layout unserer beiden Zeitungen intensiv geprüft und wohlüberlegte Änderungen vorgeschlagen. So bleibt die Struktur der Bücher und Ressorts erhalten, Sie werden weiterhin alles an seinem gewohnten Platz finden. Allerdings sorgen mehr Weißraum, der Entfall des blauen Balkens auf der Seite 1 und der Ressortköpfe für mehr Luft. Damit bleibt die Farbe den noch großzügigeren Bildern vorbehalten, die ihre Wirkung ungestört entfalten können und mehr Details sichtbar machen. „Die Presse“ positioniert sich damit sichtbar als die Zeitung im Qualitätssegment.



Optische Änderungen ergeben nur Sinn in Kombination mit klarer inhaltlicher Schwerpunktsetzung. Neben unserer seit Herbst ausgebauten Wirtschaftsberichterstattung mit täglichem Newsletter und Videoformat, dem nationalen und internationalen Politikschwerpunkt, auf dem im Wahljahr unser besonderes Augenmerk liegt, fokussieren wir auf folgende Schwerpunkte: Der „Presse“-Hintergrund soll der ausgiebigen Analyse einen geeigneten Rahmen, die Reportage unserem großen Korrespondentennetz mehr Raum geben und schließlich die „Presse“-Recherche Artikel markieren, in denen besonders viel journalistische Arbeit steckt. Daneben wollen wir mit neuen Kurzformaten wie „3 Fragen an“ oder dem Faktencheck „Stimmt das?“ für Klarheit sorgen.

„Die Presse“ im neuen Design







In der „Presse am Sonntag“ wird die Titelseite noch magaziniger, der Mensch bleibt im Mittelpunkt der Geschichten. Die „Gute Seite“ ist Dingen gewidmet, die gelungen sind. Das Porträt-Format „Unterwegs mit“ begleitet Persönlichkeiten, und die neue Stilseite bringt die Mode- und Designwelt in Ihre Sonntagszeitung. Das neue Design im Überblick finden Sie hier.

„Die Presse am Sonntag“ im neuen Design







Da diese Änderungen kein Selbstzweck sind, sondern die „Presse“ für Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu einer täglichen Bereicherung machen sollen, teilen Sie uns bitte mit, was an den Änderungen gelungen ist und an welchen Schrauben wir noch drehen sollten. Ich bitte Sie, sich und uns einige Zeit zur Eingewöhnung zu geben, manche Änderungen werden schon nach ein paar Tagen zum Alltag gehören.

Sollten Sie noch nicht zum Kreis unserer Abonnentinnen und Abonnenten zählen, darf ich Ihnen unser ePaper empfehlen. Auch dort können Sie neu gestaltete Zeitung ab sofort lesen.